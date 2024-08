Redaktørforeningen kritisk til at kun ukeblad får følge prinsessevielsen

Norsk presse er informert om hva de får og ikke får tilgang til å dekke når prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg neste lørdag.

På selve bryllupsdagen blir det kun tilrettelagt for norsk presse når brudeparet kommer ut etter vielsen for å hilse på lokalbefolkningen.

– Vi er kritiske til den svært begrensede tilgangen norske medier ser ut til å få i forbindelse med bryllupet. Salget av eksklusive rettigheter betyr blant annet at norsk offentlighet ikke får ta del i den mest offentlige delen av hele denne begivenheten, nemlig vielsen. Så har vi ingen problemer med å forstå at man også ønsker å holde deler av et bryllupsarrangement privat, men registrerer jo at det er solgt rettigheter også til festen, sier assisterende generalsekretær Solveig Husøy i Norsk Redaktørforening i en epost til NTB.

Hello: Kongeparet kommer

På sine nettsider skriver Hello Magazine at redaksjonen er fornøyd med å kunngjøre at de skal dekke hver detalj av bryllupet eksklusivt i samarbeid med søstermagasinet Hola!.

– I bladet, på nettsiden vår og i sosiale medier, lister de opp.

Ifølge bladet skal brudens foreldre kong Harald og dronning Sonja være til stede. Også kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid og prins Sverre vil være der, skriver ukebladet.

Det betyr i så fall at hele det norske kongehuset vil være til stede i bryllupet til kongens datter, nummer fire i arvefølgen til den norske tronen.

NTB har foreløpig ikke fått svar fra Slottet på hvem av kongehusets medlemmer som faktisk skal være til stede og når.

Bryter med kongelig tradisjon

I eposten fra kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik for bryllupet skriver han at bryllupsfesten over tre dager er et privat arrangement.

– Gjestelisten og detaljer rundt programmet og innholdet vil derfor ikke bli delt offentlig med verken publikum eller presse fra vår side.

– Det er selvfølgelig gledelig at så mange ønsker å delta i feiringen. Denne store interessen stiller imidlertid svært høye krav til kapasitet, sikkerhet og logistikk. Vi har derfor valgt å inngå en eksklusiv avtale om dekning av vielsen og festen med Hello Magazine, utdyper Valvik.

Husøy påpeker at det ikke fremstår som et spesielt privat arrangement når både vielse og fest er solgt til et utenlandsk magasin.

– Her bryter Märtha Louise med en lang og god tradisjon i den norske kongefamilien for samarbeid med mediene rundt store begivenheter. Blant annet er det vanlig at medier som NRK og NTB har kunnet påta seg en rolle som pool og fordele bilder til alle.

Enorm interesse

Valvik sier det har vært en overveldende interesse fra både norske og internasjonale medier:

– Siden brudgommen er amerikansk, har vi også merket særlig stor oppmerksomhet fra utenlandske medier. De siste ukene har vi mottatt henvendelser fra et tresifret antall redaksjoner fra inn- og utland.

Han understreker at øvrig presse også får delta i feiringen, både på offentlig og privat område. Dette gjelder imidlertid generelt når gjestene og brudeparet ankommer ulike fester og selve bryllupet.

– Her vil pressen kunne møte opp for å ta bilder, filme og i noen tilfeller få tilgang til folk å snakke med, skriver Valvik.

