Enighet om tomtesalg – Campus Radiumhospitalet skal utvides

Oslo Science Hub investerer to milliarder kroner i prosjektet, som er planlagt å stå ferdig i 2030.

– Dette er en gledens dag, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

– Campus Radiumhospitalet er viktig for Oslo av hensyn til kreftforskning og framtidig kreftbehandling. Det er et viktig forskningsmiljø som vi ønsker å støtte opp under, sier Lae Solberg.

Den foreløpige salgssummen for de kommunale eiendommene er satt til cirka 23 millioner kroner, opplyser Oslo kommune. Endelig pris skal settes etter at hele kvartalet er regulert.

Avtalen skal nå vedtas av bystyret.

