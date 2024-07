Ny FHI-studie: Munnbind reduserer risikoen for luftveisinfeksjoner

– Tidligere internasjonale studier av munnbind har antydet en sammenheng mellom munnbind og økt beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, men mange av disse studiene er små og har ikke gitt sikre svar, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Nå mener forskere ved FHI at resultatene fra deres nye studie, som er publisert i det anerkjente medisintidsskriftet BMJ, bekrefter en beskyttende effekt mot smitte av luftveisinfeksjoner ved bruk av munnbind.

Færre syke i gruppen med munnbind

Studien ble gjennomført mellom 10. februar og 27. april i fjor. 4647 personer fra hele landet deltok, der halvparten ble bedt om å bruke munnbind på folksomme steder utenfor hjemmet.

– Siden dette er en randomisert studie, vil mange nok studiedeltakere gjøre at andre forhold fordeler seg likt og helt tilfeldig. Over 4000 studiedeltakere er nok til at vi kan være ganske sikre på effekten av munnbind gjennom denne studien, sier forsker Runar Solberg ved Senter for forskning på epidemitiltak ved Folkehelseinstituttet.

Resultatene viste at det var færre i gruppen som brukte munnbind som ble syke i perioden. 9 prosent av deltakerne i gruppen fikk i perioden symptomer på luftveisinfeksjon, mot 12 prosent i kontrollgruppen.

– I praksis betyr dette 3300 færre smittetilfeller per 100.000 innbygger i Norge, opplyser Solberg.

– Kan være fornuftig å bruke munnbind

En mulig feilkilde er at det var en del frafall underveis i studien, skriver FHI.

I gruppen som brukte munnbind var det 13,7 prosent av deltakerne som ikke gjennomførte hele studien, mens det i kontrollgruppen var 20,7 prosent som falt fra.

De mener allikevel at studien viser tydelige resultater som bekrefter at bruk av munnbind kan bidra til å hindre smitte av luftveisinfeksjoner.

– Det vi nå vet om den beskyttende effekten av å bruke munnbind, tilsier at det kan være fornuftig å bruke munnbind, samtidig som man følger det generelle smittevernrådene om å holde avstand hvis det er mye smitte i omløp, sier Solberg.

