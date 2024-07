Mannen som er siktet for campingplass-drapet i Aremark, var avdødes kjæreste

Hun etterlater seg en mor og tre voksne barn fra tidligere forhold.

– Avdøde og siktede var kjærester, og hadde vært dette noe tid. Avdødes barn er av den opplevelse at det var et harmonisk forhold og at de hadde det godt med hverandre. De er ikke kjent med at det har vært tidligere episoder som skulle tilsi det tragiske utfallet forholdet fikk, opplyser de etterlattes bistandsadvokat, Anders Frydenberg i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt