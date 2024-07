MDG stusser over kloakkforbud for båter: – Puslete og brått

– Den mest intelligente måten å gjøre dette på, ville vært å varsle om det på høsten sånn at folk får fikset båtene sine i løpet av vinteren, sier Hansson til NTB.

31. mai varslet regjeringen at det fra 1. juli skulle bli forbudt å slippe ut kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden, noe som tidligere var lov så lenge man befant seg 300 meter fra land. Saken hadde vært ute på høring siden i vinter.

Hansson mener at et sånt forbud med én måneds varsel på forsommeren skaper unødvendig trøbbel og frustrasjon for tusenvis av båteiere.

– Regjeringen bygger ikke støtte til kampen for Oslofjorden med vedtak som nærmest tvinger mange til å bli lovbrytere, samtidig som alle ser regjeringen somle med tiltak som er enormt mye viktigere for å kutte utslipp til fjorden, sier han.

Han understreker at han er veldig for å stanse utslippene fra fritidsbåtene.

– Men mange har ikke ferdigmontert kloakkuttak på båtene sine sånn at de kan levere kloakk i havnene. Og ingen har mulighet til å få det installert nå, fordi alle verkstedene rundt Oslofjorden er stappfulle på denne tiden av året. Det vet alle, sier Hansson.

Må gå på land for å overholde

MDG-politikeren har selv båt i Oslofjorden og sier at han nå står i verkstedskø for å få bygget om båten.

– I mellomtiden må jeg passe på å gå på land og overholde forbudet så godt jeg kan, sier han.

Oslofjorden er i en økologisk krise, blant annet på grunn av forurensning og overfisking, ifølge Miljødirektoratet.

Hansson mener regjeringen må prioritere de store tiltakene for å redde fjorden.

– Men det mest konkrete, store tiltaket regjeringen har truffet i Oslofjorden, er å tillate enda mer nitrogenutslipp. Da synes jeg det blir rart at den eneste handlekraften de viser er et forbud mot utslipp fra småbåter, som er et svært lite bidrag til forurensning av fjorden, sier Hansson.

– Slår ned som en havørn

Han viser til at regjeringen i vår ga godkjenning til at sprengstoffprodusenten Chemring Nobel kan slippe ut over 150 tonn nitrogen ekstra i Oslofjorden. Utslippene fra fritidsbåter er svært små i forhold, mener MDG-politikeren.

– Men fritidsbåtene slår altså miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ned på som en havørn, uten å gi folk reell mulighet til å følge opp. Jeg synes det viser tafatthet og feilprioriteringer, sier han.

Det finnes allerede en tiltaksplan for Oslofjorden for perioden 2021-2026, men Hansson mener både at den er oppskrytt og at regjeringen ikke følger den skikkelig opp.

– Det foreligger veldig lite konkrete tiltak, forpliktelser og penger til å stoppe de store nitrogenutslippene, berge fisken og stanse inngrepene langs fjorden, sier han.

Miljøministeren: – Alle må bidra

Hansson tok nylig opp saken med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) gjennom et spørsmål i Stortinget. I svaret, som kom denne uken, skriver Bjelland Eriksen at alle tiltak som er med på å forbedre miljøtilstanden i fjorden, er viktige.

– Det at det også finnes andre, større utslippskilder enn kloakkutslipp fra fritidsbåter, betyr ikke at mindre tiltak ikke kan igangsettes. Alle må være med å bidra skal vi klare å snu utviklingen, sier han.

Han forstår likevel at forbudet kan være krevende i oppstartsperioden.

– Samtidig er dette et forbud som har vært varslet lenge, og som er et av tiltakene som er pekt ut i Oslofjordplanen. Jeg vil også understreke at forbudet kan etterleves på ulike måter. Forskriften stiller ikke krav om at båten skal bygges om; man kan også unngå å bruke toalettet om bord eller eksempelvis kjøpe et midlertidig, bærbart toalett.

– Jeg tror mange er enige med meg i at det er bra at båtkloakk ikke lenger kan tømmes urenset rett i Oslofjorden, sier han.

– Bedre rensing så snart som mulig

Bjelland Eriksen påpeker overfor NTB at tillatelsen de har gitt til Chemring Nobel om utslipp av nitrogen, gjelder for en begrenset periode – og med krav om å redusere forurensningen så mye som mulig.

– Vi har klare forventninger til at selskapet får på plass bedre rensing så raskt som mulig. Når nytt renseanlegg etter planen står klart i 2027 vil utslippene fra bedriften være lavere enn de var i 2023, før den nye tillatelsen. Også Chemring Nobel må med andre ord bidra til å snu utviklingen i fjorden. Vi kommer til å være tøffe med alle som må gjennomføre tiltak, store og små, rett og slett fordi det er eneste måten å redde fjorden, sier han.

