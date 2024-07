Dette må du vite om stengingen av Ring 1

---

Oppsummering av saken:

Ring 1 er stengt mellom Oslo Spektrum og st. Olavs gate i perioden 1. juli 2024 til sommeren 2027.

Busslinjene 37, 150, 160, 250, 250E, 255E og nattbussene til og fra Asker og Bærum vil bli påvirket, og nye start- og endestasjoner og holdeplasser blir satt inn.

Det er anbefalt å kjøre via E18 Operatunnelen og Ring 3 dersom du er bilist.

Det kan oppstå forsinkelser på flere avganger i kollektivtrafikken som følge av den økte belastningen.

Er du boende, reisende eller pendler i Oslo de neste tre årene, vil stengingen av Ring 1 påvirke hvordan nettopp du kommer deg fra A til B.

For Hammersborgstunnelen skal bygges om og senkes 10 meter, og Vaterlandstunnelen skal oppgraderes som en del av sikringsarbeidet for det nye regjeringskvartalet. Det betyr at all trafikk som tidligere gikk under bakken i det området blir flyttet til over bakken.

Hvor går egentlig Ring 1?

Ring 1 er gatestrekningen mellom Mosseveien og Filipstad. To av de mest vesentlige delene av Ringen er Hammersborgstunnelen og Vaterlandstunnelen, som nå skal jobbes på. Førstnevnte går mellom Hovedbrannstasjonen og Pilestredet, mens Vaterlandstunnelen går mellom rundkjøringen utenfor Oslo Spektrum og Rockefeller.

Det er viktig å merke seg at det ikke er hele Ring 1 som stenges, men veien mellom Oslo Spektrum og St. Olavs gate hvor tunnelene ligger.

Dette er delen av Ring 1 som stenges i en treårig periode. (Statens Vegvesen)

Hvem påvirkes, og hvordan?

Ring 1 er planlagt stengt fram til sommeren 2027 og siden veien er en av hovedferdselsårene i Oslo, vil stengingen merkes av mange. Da spesielt i form av kø, på grunn av et veinett som allerede har presset kapasitet.

En stor del av trafikken blir flyttet til operatunnelen, som blir offisiell omgjøringstrasé. Ifølge Avisa Oslo vil også trafikken utenfor Oslo sentrum bli berørt av stengingen i form av kø. Det har blitt innført elbilforbud i kollektivfeltene på riks- og europaveien i Oslo og Akershus for å sikre bedre flyt i kollektivtrafikken, og Oslo kommune innfører samme forbud.

Det vil også være fare for økt trafikk i boligstrøk, og Statens vegvesen oppfordrer alle bilister til å benytte seg av skiltet omkjøring, og om å ikke bruke boliggatene.

Stengingen vil påvirke deg som bruker byens kollektivtilbud ofte, da spesielt brukere av busslinjene 37, 150, 160, 250, 250E, 255E og nattbussene til og fra Asker og Bærum. Hvilke holdeplasser, start- og endestasjoner som vil være gjeldende kan det leses mer om lenger ned i saken.

Man kan også oppleve støy og støv fra byggeanlegget.

Hvor kan man kjøre?

Til vanlig kjører 17.000 biler på strekningen som nå skal stenges. Statens vegvesen har i den forbindelse lagt opp en omkjøringsvei via E18.

I øst stenges innkjøringen til Vaterlandstunnelen ved rundkjøringen i Schweigaards gate. Omkjøringen skiltes og trafikken ledes via Nordenga bru, Kong Haakon 5s gate og videre til Grønlia og rampesystemet til Operatunnelen.

I vest ledes trafikken via St. Olavs gate og Frederiksgate ned mot Vika og videre via rampesystemet ned til Operatunnelen. Det blir bygd en midlertidig rundkjøring i krysset St. Olavs gate / Pilestredet for å legge til rette for en bedre trafikkavvikling.

Ruter oppfordrer alle til å la bilen stå, og heller ta tog, trikk eller T-bane for å øke sjansen for bedre trafikkflyt.

Det er rehabilitering av Vaterlandstunnelen, og at Hammerborgstunnelen skal senkes, som gjør at deler av Ring 1 vil være stengt frem til sommeren 2027. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Her vil det være stengt:

Vaterlandstunelen og Hammersborgstunnelen: Stenges mellom Oslo Spektrum og st. Olavs gate som vil være stengt i den treårige perioden.

Pilestredet: Stenges i krysset St. Olavs gate / Pilestredet. Det blir bygd en midlertidig rundkjøring som vil brukes gjennom anleggsperioden. Rundkjøringen fjernes når anleggsarbeidene er ferdige.

Keysers gate: Stenges for av- og påkjøring til Ring 1. Atkomst til bebyggelse vil bli opprettholdt gjennom anleggsperioden.

Sentrum P-hus: Koblingene mellom Ring 1 og Sentrum P-hus vil midlertidig være stengt under anleggsfasen.

Akersgata og Hospitalsgata: Disse gatene vil forbli stengt som i dag.

Mariboes gate: Dagens påkjøringsrampe til Ring 1 må stenges permanent som følge av at veibanen til Ring 1 skal senkes og høydeforskjell mellom ny veibane og eksisterende i Mariboes gate blir for stor. Dette medfører at det ikke vil la seg gjøre å opprettholde denne som påkoblingen som i dag.

Hammersborggata stenges i krysset ved Calmeyers gate: Dagens fotgjengerkryssing Hammersborggata / Torggata opprettholdes i byggeperioden. Det kan bli innsnevringer og mindre omlegginger i byggeperioden.

Schweigaards gate: Innkjøring til Vaterlandtunnelen stenges. Lybekkergata og Calmeyers gate vil holdes åpne for trafikk slik som i dag.

Mindre kø enn forventet

Etter morgenrushet 1. juli var det likevel ingen tegn til økt kø ifølge NTB, og både politiet og Statens vegvesen opplevde at stengingen hadde gått knirkefritt fra seg. Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Jeanette Andreassen, fortalte til nyhetsbyrået at hun trodde grunnen var at mange allerede hadde startet ferien, og at andre har fått med seg oppfordringene om å ta kollektivt.

– Det har vært spesielt positivt overraskende at det ikke har vært kø på E18 i dag, sa Andreassen.

Hva med kollektivtilbudet?

Dersom du er en av de som benytter deg Oslos kollektivtilbud, kan det være du må belage deg på en litt annen reiserute enn du ellers er vant med. Ruter oppfordrer reisende til å beregne god tid og følge med i deres kanaler for mer informasjon.

Det er busslinjene 37, 150, 160, 250, 250E, 255E og nattbussene til og fra Asker og Bærum som blir påvirket av vedlikeholdsarbeidet, men det kan også oppstå forsinkelser på flere avganger som følge av den økte belastningen.

De nye traseene til buss 37 (i rødt) og regionbussene (i grønt). (Ruter)

Endringer i busslinjene

Busslinje 37: Bussen stopper ikke lenger på Nordahl Bruns gate (retning Nydalen), St. Olavs plass, Hammersborggata og Jernbanetorget plattform G og U. Det blir også en ny, midlertidig trasé via Stortingsgata og Tollbugata. Det vil også komme nye holdeplasser:

Nye holdeplasser i retning Nydalen:

Jernbanetorget plattform A

Kvadraturen

Wessels plass

Nationaltheatret plattform A

Historisk museum

Holbergs plass plattform C (i Pilestredet)

Nye holdeplasser i retning Helsfyr:

Holbergs plass plattform D (i St. Olavs gate)

Nationaltheatret plattform D

Wessels plass

Kvadraturen

Jernbanetorget plattform D

Busslinjene 150, 160, 130N og 140N: Får en ny start- og endeholdeplass i sentrum, Holbergs plass plattform (ved Halvdan Kjerulfs plass). Stopper ikke lenger på St. Olavs plass, Hammersborggata og Oslo bussterminal.

Busslinjene 250, 250E, 255E og 250N: Får en ny endeholdeplass i sentrum, Nationaltheatret plattform J (Abelhaugen). De får også nye holdeplasser på vei fra sentrum i Huitfeldts gate (i Henrik Ibsens gate) og Nationaltheatret plattform G (Abelhaugen) i Henrik Ibsens gate.

Grorudbanen er sommerstengt

Samtidig som Ring 1 er stengt, er det i sommer stengt for Grorudbanen (Linje 4 og 5) i to faser. Det er fordi Sporveien blant annet skal oppgradere og vedlikeholde spor, strømforsyning og vekselpartier.

Så fra 30. juni til 19. juli går det buss for T-bane mellom Hasle/Løren og Vestli. I neste fase er det stengt for T-banen mellom Veitvet og Vestli fra 20. juli til 18. August. Buss 4B og 5B kjører da mellom Linderud og Romsås/Vestli.

