YS Stat godkjenner årets oppgjør i staten

YS Stat arrangerte en uravstemning, men da det ikke ble avgitt nok stemmer til at denne ble bindende, ble den ansett som rådgivende for YS Stats hovedstyre, som tok stilling til saken mandag.

Uravstemningen viste et klart ja-flertall, med rundt to tredeler ja-stemmer, ifølge fagforbundet.

Leder Jens B Jahren i YS Stat sier han er godt fornøyd med at en tariffavtale med staten omsider er på plass.

– Vi har fått gjennomslag for mange av våre krav og mener at dette bør være et godt grunnlag for videre arbeid med én tariffavtale i staten, sier Jahren.

– Jeg er glad for at vi og YS Stat har en endelig og bindende avtale i årets lønnsoppgjør. Jeg vil berømme YS Stat for å ta ansvar og vise god forhandlingsvilje, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Les også: Sinne mot LO: «Hårreisende og udemokratisk»