Sinne mot LO: «Hårreisende og udemokratisk»

– Styret i LO Stat trosser medlemmenes nei, og ber om frivillig lønnsnemnd. Udemokratisk og hårreisende, sier NTL i en pressemelding.

Var klare for streik

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er ett av de største fagforbundene i LO med over 57.0000 medlemmer. De organiserer statsansatte blant annet i Forsvaret, politiet, i deaprtementer og ved forskningsinstitusjoner. NTLs medlemmer stemte nei i uravstemningen om resultatet i årets lønnsoppgjør i staten, og var klare for streik fra 21. juni.

Mandag ba styret i LO stat helt overraskende om frivillig lønnsnemnd på vegne av alle statsansatte i LO, også NTL. Frivillig lønnsnemnd betyr at partene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlingene, fordi de ikke har greid å komme fram til en løsning. Da overtar Rikslønnsnemnda.

– Resultatet i årets uravstemning i statsoppgjøret har mobilisert NTLs medlemmer i et omfang forbundet aldri før har opplevd, sier NTLs forbundsleder Kjersti Barsok.

– Forbundet ønsket en avtale som sikrer hele laget, og oppfordret derfor medlemmene til å stemme nei, noe et overveldende flertall også gjorde. Det var rekordhøy deltakelse i uravstemningen, med et resultat som etter vedtektene er bindende for LO Stat. Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side, sier Barsok.

– Lønnsvekst til alle

Hun mener NTL ikke kan gå inn i et nytt hovedoppgjør i «i samme situasjon». Hun presiserer også at for at en uravstemning skal være gyldig, må 2/3 av medlemmene som omfattes av avtalen stemme, eller et absolutt flertall må ha stemt enten ja eller nei.

– Begge disse kriteriene er soleklart oppfylt, sier Barsok, og legger til:

– Når en så stor andel av medlemmene stemmer nei til avtalen som foreligger, anså vi det som helt innlysende at det ville bli streik, sier Barsok.

– NTLs medlemmer aksepterte ikke statens premiss om at lønnsutviklingen må individualiseres, og var klare til å streike for lønnsvekst til alle også i framtiden. De stemte nei fordi de ønsker en avtale som sikrer hele laget. LO Stat sier de vil forsøke å bedre avtalen gjennom frivillig nemnd, noe NTL selvsagt håper blir mulig, fortsetter hun.

– Bør prøves

I LO Stats styre mener de at såkalt frivillig lønnsnemnd bør prøves.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd, sier Egil André Aas, leder i LO Stat i en pressemelding.

Lønnsoppgjøret i staten skjedde i mai, og Akademikerne og Unio gikk ut i streik. Begge streiker ble stanset med tvungen lønnsnemnd. Dette skal være grunnen til at styret i LO Stat ikke tror at man oppnår noe med en streik.

NTL har hele tiden vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten.

