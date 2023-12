Fortalte sin kreft-historie til Kjerkol: – Nærheten til mann og barn var ekstremt viktig

– Jeg sier det her og nå. Jeg og min familie flytter hvis tryggheten vår frarøves!

Det sa lofoting, sykehusansatt, Ap-politiker og tidligere pasient, Thora-Randi Unstad Rolandsen, til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun besøkte Lofoten tirsdag i anledning de store demonstrasjonene mot nedleggelse av lokalsykehuset i øygruppa.

Hun har selv opplevd nødvendigheten av å ha et sykehus nært – flere ganger.

Viktig for familien

I sin tale, som hun holdt på et frokostmøte Vågan Arbeiderparti hadde med ministeren, fortalte hun om betydningen av sykehuset da hun fikk kreft i 2022.

Sykehuset var da viktig for henne, men også for familien hennes.

– Nærheten til mann og barn var ekstremt viktig. For eksempel tidlig i pakkeforløpet. Når sjokket kom over familien. Rutinene ble så utrolig viktig for barna. Det var trygghet å ha mamma nært i forløpet. Noe det er for alle med kreft i Lofoten. Flere drar i dag til Lofoten sykehus ukentlig for å få behandling, sa hun.

Familien fikk også kjenne på hvor viktig det var å ha akuttfunksjon tilgjengelig når sønnen på snart fire år ble alvorlig syk, og været var – som det ofte er i Nord-Norge – stormfullt.

Thora-Randi Unstad-Rolandsen er både ansatt i Nordlandssykehuset og lokalpolitiker - men også tidligere pasient. (Einar Lohne Bjøru)

– Han var astmabarn med kraftig RS virus og måtte flyges til Bodø til barneavdeling. Været var for dårlig, ingen fly kunne lande på Leknes eller i Svolvær, sa hun.

Leknes og Svolvær er de største tettstedene i Lofoten, 70 kilometer fra hverandre. Sykehuset er plassert på Leknes.

Unstad-Rolandsen forklarte videre at helikopteret fra Bodø måtte lande i Svolvær, og at sønnen ble hastet av sted i ambulanse fra Leknes.

– Lille gutten vår var godt pakket inn i helikopteret, men måtte dessverre ut igjen. Helikopter arbeiderne måtte finne seg boplass og vi måtte kjøre tilbake nok en gang. Vi kjente da på virkeligheten og takknemligheten for at vi hadde intensivavdelinga, og den generelle tryggheten hvis noe drastisk måtte gjøres i påvente av Bodø tur, sa hun i sin tale, og uttalte tydelig at sykehuset er en viktig livsnerve i samfunnet.

– Vi må rett og slett ha det i Lofoten, ellers kan vi ikke bo her!

Du kan lese hele innlegget til Unstad-Rolandsen nederst i saken.

– Positiv

I etterkant av møtet sier Unstad-Rolandsen at møtet ble rørende og sterkt, og at lokallaget nå er mer positiv etter møtet.

– Vi får et inntrykk av at det skal bli en ryddig prosess videre der ministeren kommer til å besøke folk i nord hyppigere. Snart kommer alt ut til høring og skal behandles politisk, sier hun.

– Vi legger press på at det er Hurdalsplattformen som ligger til grunn, og skal speile oss, velferdstjenestene og tryggheten vår fremover.

Unstad-Rolandsen sier ministeren var raus og lyttende, og sier det er godt hun nå har kommet til Lofoten.

– Vi er klar i Lofoten, og skal vise utover dagen og fremover hvor utrolig stolt vi er av sykehuset vårt og hvor viktig akuttberedskapen er for oss her ute i havgapet.

Thora-Randi Unstad-Rolandsen på tirsdagens markering mot sykehusnedleggelse i Lofoten. (Privat)

Leder i Vågan Arbeiderparti, og ordfører i Vågan kommune, Marit Olsen, sier hun også er fornøyd med møtet.

– Vi fikk ikke alle svarene vi ønsket, men jeg føler meg ganske mye tryggere nå. Hun bekreftet at Hurdalsplattformen skal ligge til grunn for avgjørelsen, så selv om det ikke ble lovet noe, så føler jeg meg tryggere på at sykehuset består.

Store demonstrasjoner

Frokostmøtet med lokallaget var ett av flere stopp i Lofoten for Kjerkol denne tirsdagen i Lofoten.

Grunnen er at akuttsykehuset er foreslått nedlagt av en arbeidsgruppe i Helse Nord. Helse Nord arbeider med et oppdrag fra helseministeren, som omhandler å vurdere hvilke funksjoner ulike sykehus i landsdelen skal ha. Det for å kunne møte de store økonomiske vanskelighetene sykehusene står overfor, som begrunnes med bemanningsutfordringer.

Nordlandssykehuset i Lofoten kan risikere å bli et distriktsmedisinsk senter (DMS). (Einar Lohne Bjøru)

Ministeren møtes med store demonstrasjoner. Ressursgruppa for Lofoten Sykehus har satt opp busser for de som ønsker å demonstrere mot nedleggelsene. Det meldes at det kommer til å stå demonstranter langs den 70 kilometer lange veien fra Svolvær til sykehuset.

Kjerkol: – Hurdalsplattformen ligger til grunn

Det skaper også ringvirkninger politisk. Arbeiderpartiet stuper i Lofoten, og har en oppslutning på kun 10 prosent.

Et sentralt spørsmål i saken, er om en eventuell nedleggelse av sykehuset vil være et brudd på Hurdalsplattformen – som sier regjeringen skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, og styrke den lokale akuttberedskapen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er i Lofoten tirsdag. (Javad Parsa/NTB)

Tidligere har SV og Marian Hussein påpekt at forslagene fra Helse Nord vil bryte med plattformen som regjeringspartiene styrer ut fra.

Dagsavisen har spurt ministeren om en eventuell nedleggelse av sykehuset vil stride mot plattformen til regjeringen.

– Vi skal selvsagt ha en god akuttberedskap i hele landet, også i Lofoten, og Hurdalsplattformen ligger til grunn, sier hun.

Men.

– Men for å sørge for et godt helsetilbud også i fremtiden må vi ta grep. Helse Nord har over 1000 stillinger besatt med overtid og innleie, og har store mangler på fagfolk. For å ha en like god helsetjeneste i fremtiden må vi se på justeringer.

Kjerkol sier også at hun har stor forståelse for engasjementet hun møter i dag, og satt pris på Unstad-Rolandsen sitt innlegg.

– Hadde jeg selv bodd her hadde jeg sikkert stått her med fakkel i hånda sjøl, sier hun.

– Helsetjenestene gir oss trygghet, og derfor må vi sørge for at alle i nord også fremover får god helsehjelp.

---

Thora-Randi Unstad-Rolandsen innlegg til Kjerkol:

Hei og velkommen til Lofoten Ingvild.

Vi er veldig glade for at du endelig tar turen, og for at dere har tilrettelagt for møter både i Vågan og på Vestvågøy. Hvorfor har dere ikke kommet tidligere?

Jeg er en av de som har beundret deg for ditt mot, og din styrke. Noen ganger har jeg tenkt på deg når jeg legger meg. Jeg har tenkt på deg som menneske bak alt. Får Ingvild Kjerkol sove? Ja for sånn er jeg.

Jeg heter Thora-Randi, jeg er i dag ansatt ved Nordlandssykehuset Lofoten, ved DPS i Svolvær. Jeg er ei aktiv mor til 3, politisk aktiv som 1. vara til kommunestyret og fast medlem i HOF. Sammen med min ektemann og våre barn lever vi et sakte og spennende liv på verdens beste lekeplass! Dermed står helse, omsorg, forebygging og et seriøst arbeidsliv hjertet nært! Tryggheten vår, i alle livets faser!

Nordlandssykehuset Lofoten var for meg ekstremt viktig når jeg i 2022 fikk kreft. Ikke bare for meg, men for familien min. Vi er sabla god på kreft, også her i Lofoten. Og så må vi sende videre når det er nødvendig. Radiumhospitalet ble min vei til slutt, da jeg hadde en svært sjelden krefttype. Men, nærheten til mann og barn var ekstremt viktig. F.eks. tidlig i pakkeforløpet. Når sjokket kom over familien. Rutinene ble så utrolig viktig for barna. Det var trygghet å ha mamma nært i forløpet. Noe det er for alle med kreft i Lofoten. Flere drar i dag til Lofoten sykehus ukentlig for å få behandling.

Og når det er dårlig vær, det har vi alle kjent på. For eksempel den gangen når akutten blei viktig for vår lille sønn som snart fyller 4 år. Han var astmabarn med kraftig RS virus og måtte flyges til Bodø til barneavdeling. Været var for dårlig, ingen fly kunne lande på Leknes eller i Svolvær. Neste steg var helikopterlanding i Svolvær. Det bar med ambulansen bortover, men det ble med landing. Lille gutten vår var godt pakket inn i helikopteret, men måtte dessverre ut igjen. Helikopter arbeiderne måtte finne seg boplass og vi måtte kjøre tilbake nok en gang. Vi kjente da på virkeligheten og takknemligheten for at vi hadde intensivavdelinga, og den generelle tryggheten hvis noe drastisk måtte gjøres i påvente av Bodø tur.

Vi alle her i dag har vårt eget forhold til akuttberedskapen enten det er som syk selv eller som pårørende eller ansatt. Vi må rett og slett ha det i Lofoten, ellers kan vi ikke bo her! Jeg sier det her og nå. Jeg og min familie flytter hvis tryggheten vår frarøves! Jeg erkjenner at Helse Nord er i store utfordringer, både økonomisk og med henhold til rekruttering. Du har ved flere anledninger sagt at du har som mål at folk i Nord-Norge skal ha et like godt tilbud som alle andre i landet vårt. DET ER BRA!

Jeg har dermed 3 spørsmål:

a) Mener du virkelig at kvaliteten og tryggheten blir like god dersom vi i Lofoten skulle blitt et DMS? Husk at nærmere 90 % av de som mottar spesialisthelsetjeneste får det på lokalsykehuset!

b) Hva er beregnet som netto økonomisk gevinst ved å legge ned sykehuset i Lofoten? Og hvor fakta og realitetsorientert er faktisk dette? Det kommer store økte kostnader på andre ting når de nå foreslår å legge ned sykehuset vårt i Lofoten!

c) Det har vært umulig å få tak i nøyaktig tall på ledighet, og ikke minst hvor. I Lofoten er det ca. 15 %, derav 8 legestillinger. Du får sikkert høre om rekruttering på sykehuset, men jeg spør likevel om du tror nedlegging i Lofoten vil føre til bedre rekruttering i Helse Nord for øvrig?

Og til slutt kjære Ingvild: Hvordan ser ministeren på den manglende forankringen i organisasjonen som prosessen har til nå. Det er ledere og mellomledere som har definert problem og løsning, mens innspill fra ansatte og fagmiljøer blir oversett. Står AP fortsatt for formuleringene om sykehus som står i Hurdalsplattformen? Og hva med alle de andre faktisk gode tiltakene som kan gjøres innen rekruttering? Blir dette tatt på alvor videre i prosessen?

Tusen takk Ingvild, og til dere andre. Vi trenger at du, dere og ledelsen lytter og leder vei i en god sti fremover. Vi trenger at dere ikke kutter ned på akuttberedskap, verken her i Lofoten eller på andre steder der utryggheten blir stor. Jeg ønsker dere også lykke til videre i dag på veien til sykehuset vårt der dere skal møte dyktige og stolte ansatte, som også er svært bekymret og redd. Og når dere skal møte våre parti kolleger i vest. Det er mange som er bekymret for vår egen trygghet i fremtiden, og jeg veit vi er mange som også er bekymret for partiets fremtid. Men, vi er her enda. Sammen, i lag.

La oss ro dette i havn – sammen! Takk for meg.

---

