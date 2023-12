Putin mener allianse har snudd krigen: – Tetter russiske gap

Vladimir Putin tok imot Irans president Ebrahim Raisi i Moskva før helgen.

– Relasjonen vår (Russland og Iran, red.anm.) utvikler seg på en veldig god måte, sa Putin under besøket, skriver The Telegraph.

Og Russlands president mener alliansen med Iran gjør at krigen i Ukraina nå svinger i russisk favør, ifølge avisen.

Putin la til at Russland har fått flyt i krigen som følge av forholdet til Irans leder, ayatolla Ali Khamenei, men uten å presisere hvorfor.

Iranske myndigheter har uttalt at det militære samarbeidet med russerne «øker for hver dag», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Russlands president Vladimir Putin og Irans president Ebrahim Raisi møttes i Kreml i Moskva. (SERGEI BOBYLYOV/AFP)

PR-utspill fra Putin?

Det er ikke kjent hva som var tema for forhandlingene i Moskva, men Russland og Iran har de siste årene knyttet sterkere bånd i møte med vestlige sanksjoner. John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, uttrykte nylig bekymring over det spirende forholdet mellom landene, ifølge Reuters.

Russland har også benyttet iranskproduserte droner i krigføringen i Ukraina, og Iran er i ferd med å bli en av Russlands nærmeste allierte, skriver Telegraph.

– Å hevde at samarbeidet med Iran har vært avgjørende for Russland i krigen, er kanskje mest et PR-utspill (fra Putin, red.anm.) for å tekkes Iran.

Det sier statsviter, forfatter og samfunnsdebattant Sylo Taraku til Dagsavisen. Han jobber i Tankesmien Agenda og er aktuell med boken «Krigens kontinent – Europa etter den kalde krigen».

– Men det er ingen tvil om at samarbeidet med Iran har hatt stor betydning for Russland. Vi må ikke glemme at det har eksistert et russisk-iransk militært samarbeid allerede i forbindelse med krigen i Syria, poengterer Taraku.

Forfatter Sylo Taraku følger krigen i Ukraina tett. (Jørn H. Skjærpe)

[ Mener Putins mareritt er blitt til virkelighet: – Han er en «søvngjenger» ]

Russlands krigsøkonomi

Dette samarbeidet er nå intensivert, og det siste året har Iran blitt en av Russlands viktigste samarbeidspartnere i krigen i Ukraina, forklarer forfatteren.

– Russland har snudd hele økonomien sin til en krigsøkonomi og klarer å produsere krigsmateriell på egen maskin. Men overføring av droner og ammunisjon fra Iran bidrar til å tette gapene Russland har i sin produksjon, sier han.

Sylo Taraku flyktet selv fra krigen i Kosovo til Norge tidlig på 1990-tallet. I sin ferske bok viser han hvordan kriger i Europa siden 1990 – deriblant den pågående krigen i Ukraina – kan sees som en følge av oppløsningen av Jugoslavia og Sovjetunionen og de store omveltningene som fulgte i kjølvannet av dette. 49-åringen trekker de store linjene fra tiden etter den kalde krigen og fram til i dag.

Ukrainske soldater kjemper hardt for å holde Russland tilbake. Russerne og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (ANATOLII STEPANOV/AFP)

Taraku mener samarbeidet med Iran har stor betydning for Kreml.

– De stadige tettere båndene mellom Russland og Iran er svært viktige av flere grunner. For det første bidrar det til å styrke Russlands evne til å holde krigen gående og eventuelt vinne det som har blitt en utmattelseskrig i Ukraina. For det andre bidrar det til at både Russland og Iran kan motstå vestlige sanksjoner, og for det tredje bidrar det til å svekke USAs og Vestens innflytelse globalt og slik fremme Russlands og Irans felles visjon om en mer multipolar verdensorden, svarer Taraku.

Et multipolart internasjonalt system av stater består ifølge Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) av tre eller flere stormakter («poler») som ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.

President Putin hevdet nylig at USA og dets allierte prøver å «stykke opp og rane» Russland.

Les mer om krigen i Ukraina her

[ Putins talsmann: – Nå er russisk seier uunngåelig ]

[ Sanna Marin: – Putin løy til oss alle ]

[ Lavrov hevder Russland er styrket: – Krigen var ikke et valg ]