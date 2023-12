Målingen er utført av Norstat på vegne av NRK.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 10 prosent i de seks lofotkommunene. Det er mer enn en halvering fra stortingsvalget i 2021 da oppslutningen var på 24,4 prosent i de samme kommunene.

Også Senterpartiet raser, med 13,8 prosentpoeng til 6,9 prosent. Mest fram går Høyre, Frp og INP, alle med 6–7 prosentpoeng.

– Det er ikke overraskende når man ser hvilket fokus sykehussaken har fått, sier Elisabeth Holand til NRK.

Hun var inntil nylig leder for Vestvågøy Arbeiderparti, men meldte seg nylig ut av lokallaget i protest – sammen med nesten halvparten av medlemmene.

Årsakene er kuttplanene for sykehusene i Nord-Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

Et av kravene til lokallaget i Vestvågøy var å få helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk, og tirsdag kommer hun altså til Lofoten. Hun skal blant annet få en omvisning på sykehuset og møte ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i kantinen.

Meningsmålingen er basert på 597 intervjuer gjort mellom 4. og 9. desember. Feilmarginen er fra 1,5 – 4,2 prosentpoeng.