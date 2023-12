Tillitsvalgt om millionene til Helse Nord: - Tenk lengre enn til i morgen tidlig

I statsbudsjettet, som ble lagt fram søndag, kom det fram at Helse Nord får 240 millioner kroner ekstra til rekruttering.

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa, sier det er veldig bra pengene har blitt tildelt.

Hun er lei av utredninger og prosjektgrupper, og mener Helse Nord ikke har gjort nok for rekruttering og bemanning til nå.

– Så nå må de bruke de pengene på å finne konkrete tiltak, og tenke lengre enn til i morgen tidlig, sier hun til Dagsavisen mandag.

– Naturlig å se på flere ansatte

Bakgrunnen er Helse Nords økonomiske utfordringer, der de i en årrekke har gått hundrevis av millioner i underskudd. Det har gjort at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har gitt et oppdrag til Helse Nord om å se på hvilke funksjoner de ulike avdelingene skal ha, for å sørge for å kunne levere tjenestene de skal.

Helse Nord selv peker på bemanning og rekruttering som de største utfordringene, og nylig presenterte en arbeidsgruppe et forslag om å legge ned akuttfunksjonene i Lofoten og Narvik for å kunne drive helsetilbudet i landsdelen videre. Det har skapt store reaksjoner, og flere demonstrasjoner i landsdelen.

Søndag presenterte regjeringen og SV budsjettavtalen de er enige om. Der de viste til de ekstra millionene som skal gå til rekruttering i Helse Nord. Til Dagsavisen fortalte kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim, at det er naturlig og nærliggende å se for seg at pengene kan brukes på å ansette flere helsepersonell i faste stillinger.

Han sier at de likevel må bruke tid på å se på hvordan midlene skal brukes på best mulig måte.

– Det blir ikke nødvendigvis mer helsepersonell selv om det er mer penger, sa han.

Utdanning og lønninger

Krokaa i NSF sier økt lønn er viktig, men hvis man bruker alle pengene på lønnsforhøyelse av sykepleiere og leger i Helse Nord, så er det ikke mye igjen av de 240 millionene. Derfor mener hun at man må heller bruke pengene på en måte som gjør at man får mer igjen av det på lang sikt.

Krokaa tror ikke at midlene vil være avgjørende i prosessen som foregår nå i Helse Nord, der tilbud vurderes nedlagt i distriktene. Hun mener foretaket nå må bruke pengene som en mulighet til å tenke langsiktig, og prioritere Nord-Norge på en måte som sørger for at folk har forsvarlige helsetjenester.

– Det må komme konkrete tiltak ut av disse pengene, sier hun.

Hennes lederkollega i NSF Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen, peker på utdanning som et konkret tiltak.

– Det vi håper er at en del av midlene kan brukes til å stabilisere de fagfolkene vi allerede har, gjerne gjennom lønnsmidler og for å gi et bedre fagmiljø. Men det er et veldig behov på utdanningssiden, sier hun, og foreslår at noe av midlene kan brukes på å rekruttering til grunnutdanning – og dekke full lønn under utdanning for spesialsykepleiere.

Åshild Østlyngen, NSF Troms og Finnmark (Trond Ivar Lunga )

– I Finnmark må sykepleiere reise til Tromsø for å ta utdanning, og det er dyrt med tanke på bolig og reise. Så full lønn, og bo- og reiseutgifter dekket, da tenker jeg at man kan utdanne flere av sine egne, lokale folk, sier hun.

Hanne Charlotte Schjeldrup, leder i Jordmorforbundet NSF, sier også det er sårt tiltrengte kroner.

– Vi ser at jordmødre som ønsker seg heltidsstillinger, ikke bestandig får det i Helse Nord, så kan være et godt tiltak, sier hun.

Legeforeningen: – Snakk med oss ansatte

Leder i Nordland Legeforening, Benjamin Storm, sier han ikke har fått lest alle detaljene, men at det på overordnet nivå er gledelig at politikere ser behovet.

– Så kan man se om de pengene løser problemene man står i, sier han, og sier han håper de blir anvendt klokt – og ikke på å dekke underskudd.

Benjamin Storm i Nordland Legeforening sier midler må brukes for å gjøre Helse Nord konkurransedyktige på lønn. (Privat)

Han sier lønninger kan være noe å se på, og forklarer at Helse Nord ikke har konkurransedyktige vilkår – verken nasjonalt, eller internasjonalt, nå som kronekursen er lav.

– Hvis Helse Nord skal fortsette å gjøre seg attraktiv, så må man kanskje kanalisere noe av pengene over i lønninger, sier han.

– Krokaa i NSF sier millionene raskt forsvinner hvis man fokuserer på lønninger?

– Helse Nord bruker mye tid og ressurser på å rekruttere leger, men tilsvarende lite på å stabilisere, sier han, og sier at når man først rekrutterer inn må man også bruker midler på å sikre stabil bemanning.

– Når lønningene i Nord-Norge henger etter, er det anti-stabiliserende. Se på lønninger, arbeidstider og -vilkår, sier han, og sier man kan starte med å snakke med de ansatte.

– Spør: «Hva skal til for å bli hos oss?». Hvis Helse Nord starter der, og lytter, tror jeg de kommer langt.

– Gjøres ikke det nok nå?

– Min personlige erfaring gir ikke det inntrykket, nei.

