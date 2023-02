SV: – Helse Nords forslag strider mot Hurdalsplattformen

– Kjerkol har abdisert fra vakta.

Det sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV.

Hun mener det ikke gjøres nok fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) side, når styret i Helse Nord torsdag skal behandle en sak hvor det foreslås å gå fra små enheter og fagmiljø, til større.

Hussein mener det strider mot målene i Hurdalsplattformen, som sier regjeringen skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, og styrke den lokale akuttberedskapen.

– Kjerkol har selv vært en forkjemper for desentralisert akuttberedskap når hun var stortingsrepresentant. Flere i Senterpartiets rekker har også kjempet for dette. På deres vakt skjer det at det offentlige raseres, mens det private bygges opp, sier hun, og sikter til at blant annet Aleris bygger to sykehus i regionen.

Kan true lokalberedskapen

Helse Nords direktør, Marit Lind, uttalte i forrige uke at helseforetaket har store utfordringer, og at omorganisering må til for å møte behovene.

Det har fått flere regioner til å frykte for sine lokale tilbud. Blant annet går leder i Lofotrådet, Steinar Pleym Pedersen i Lofotposten hardt ut mot styresaken. Han kritiserer at det ikke er utført noen høringsrunde hos kommunene i forkant av styrebehandlingen. Også 90 leger i regionen har, sammen med Nasjonalt senter for distriktsmedisin, sendt et åpent brev til styret i Helse Nord, der de ber styret forkaste utredningen om en ny funksjons- og oppgavedeling for sykehusene.

Marian Hussein sier helseforetaket bryter med regjeringens politiske målsettinger, siden hun mener forslaget om å gå fra mindre til større enheter vil true lokalberedskapen i landsdelen.

Hun mener også at Helse Nord fatter vedtak for tidlig, ettersom Helsepersonellkommisjonens rapport kom ut for bare noen uker siden. Der anbefaler kommisjonen en mer effektiv organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene.

Rapporten er nå på høring.

– Jeg mener det er problematisk for de demokratiske spillereglene at Helse Nord iverksetter tiltak basert på en rapport som ikke har vært til politisk behandling. Det er høringsfrist i mai, og så skal regjeringen komme med en melding til Stortinget, og så skal Stortinget fatte vedtak, sier hun.

– Må ta hensyn til flere ting enn økonomi

– Helse Nord har store økonomiske utfordringer, bør man ikke da sette i gang tiltak umiddelbart?

– Jo, men man må ta hensyn til flere ting. Når vi velger å satse på velferd, så satser vi ikke bare fordi det lønner seg, men fordi det har andre verdier også. Det å ha spredt bosetting og velferdstjeneste tilgjengelig, det har en egen verdi, som ikke kan måles med kroner og øre.

– Men foretaket oppgir at det er rekruttering som er utfordringen?

– Ulike fagforeninger har foreslått ulike tiltak for å rekruttere og beholde, men så lenge du har et helseforetak som ikke følger det opp, er det lettere å leie inn vikarer og la sine egne ansatte gå til vikarbyrå, i stedet for å møte deres ønsker. Det fungerer ikke, og det har Riksrevisjonen fastslått i sin rapport fra 2019, at foretakene er for dårlig på å holde på sine ansatte, sier hun.

– Så da er spørsmålet om vi har en helseminister som har abdisert fra egne, politiske målsettinger, eller et helseforetak som gjør ting på akkord med de forutsetningene de har fått fra helseministeren.

Helseministeren avventer svar

Helse- og omsorgsdepartementet har fått tilsendt kommentarene fra Hussein, men sier de ønsker å avvente å kommentere til styret har behandlet saken torsdag.

Også administrerende direktør, Marit Lind, har fått tilsendt kommentarene fra Hussein, og svarer i en mail til Dagsavisen:

– Styresaken er nå sendt ut og skal behandles av styret. Mine vurderinger ligger i styresaken, samt i publisert kronikk, skriver hun.

Marit Lind, administrerende direktør Helse Nord. (Helse Nord )

– Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Så langt har vi bare foreslått mål og hovedretninger for arbeidet. Konkrete endringsforslag må utarbeides i løpet av våren, når styret har vedtatt hovedretningene vi skal arbeide etter. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Jeg har ingen ytterligere kommentarer før styret har behandlet saken.

Fakta om Helse Nord RHF

Helse Nord RHF eier seks helseforetak i Nord-Norge, der fire av dem er helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset.

Til sammen jobber det totalt over 19.000 ansatte i foretaksgruppen.

Konstituert administrerende direktør, Marit Lind, sier omstillingsutfordringen nå er i overkant av én milliard kroner. I ettertid har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol delt ut 2,5 milliarder til sykehusene, hvorav i underkant av 310 millioner går til Helse Nord.

