– Huitfeldt og Solberg sender et signal om at demokratiet ikke er så viktig

«Det gjer meg så forbanna at eg ligg vaken om nettene» er tittelen på gjestekommentaren Ingebjørn Bleidvin nylig skrev i Bergens Tidende. Der gir han klart uttrykk for hva han mener om at Høyre-leder Erna Solberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) blir sittende – til tross for skandalene de har havnet i.

Torsdag deltok han i NRKs Debatten.

Ingebjørn Bleidvin (helt t.v.) under Debatten på NRK. (Skjermdump/NRK)

– Sakene til Huitfeldt og Solberg har gjort skade på noe av det vi setter mest pris på her i landet. Tilliten til hverandre, godvilje – følelsen av at reglene gjelder for alle. Det er veldig vanskelig å akseptere at to så viktige, velmenende og erfarne politikere ikke ser skaden de nå påfører nasjonen, sa Bleidvin som til daglig er kommuneoverlege i Hadsel kommune i Vesterålen.

Solberg og Huitfeldt ønsket med videre av partiene

Huitfeldt erkjenner at hun har vært inhabil i flere saker fordi hennes ektemann har handlet aksjer under hennes tid som utenriksminister – deriblant våpenaksjer. Huitfeldt ønsker ikke selv å tre til side, og sjefen hennes – statsminister Jonas Gahr Støre – har uttrykt tillit til henne.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt under pressekonferansen i slutten av august der hun fortalte at hun har brutt habilitetsreglene, ved at hun ikke hadde gjort seg kjent med ektemannens aksjehandel mens hun har vært statsråd. (Annika Byrde/NTB)

Erna Solberg har vært drevet fra skanse til skanse etter at omfanget av aksjehandelen til ektemannen Sindre Finnes ble kjent kort tid etter lokalvalget. Men også Solberg er blitt sittende, og partiet Høyre har sluttet rekkene.

– Når svikten er så åpenbar og feilene så store, tenkte jeg at de måtte gå av. Men vi så jo hva som skjedde. Det ble veldig tydelig at partiorganisasjonene ønsket at disse to skulle fortsette, sier Bleidvin til Dagsavisen.

Høyre-leder Erna Solberg fra pressekonferansen 15. september, der hun orienterte pressen om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandel i årene hun var statsminister. (Heiko Junge/NTB)

Bleidvin er særlig skuffet over den lange rekken av avsløringer som har kommet etter Solbergs pressekonferanse i midten av september. Men det var nyheten om at Sindre Finnes i 2020 hadde satset penger på børsnedgang rett før korona-innstramninger, som fikk begeret til å renne over.

Som kommuneoverlege fikk Bleidvin naturlig nok pandemien ekstra tett på kroppen. Han jobbet døgnet rundt, og var i kraft av sin rolle med på å vedta lokale innstramningstiltak. Ved siden av dagjobben fant han også opp et smittesporingssystem som ble tatt i bruk over hele landet.

– Jeg så bedrifter og familier gå til grunne. Innstramningene gikk også hardt ut over barn med dårlig hjemmesituasjon og psykisk syke.

Kontrasten til pandemien

Bleidvin og hans familie ble – i likhet med alle andre – rammet av tiltakene, som befolkningen tross alt sluttet opp om, forteller han.

– Jeg er jo gift med barn. Og det at vi stengte skoler, stanset fritidsaktiviteter og begrenset hvor mange venner barna kunne være med – jeg så jo hvilken effekt det hadde på ungene, både mine og de andre i lokalsamfunnet. Det var rett og slett mye lidelse som vi fortsatt lever med konsekvensene av, sier han til Dagsavisen.

– Og at det da satt noen – i statsministerboligen av alle steder – og spilte kasino med dette ... det gjør meg forbanna. Samtidig som Erna Solberg brukte enorme summer på å redde norsk økonomi, ville hun ha tjent penger på at det gikk dårlig, sier Bleidvin og viser til at ekteparet Solberg/Finnes har felles økonomi.

– Jeg tror ikke hun visste noe om dette, men det har ingenting å si.

Ingebjørn Bleidvin var som kommuneoverlege med på å vedta innstramningstiltak i Hadsel kommune under pandemien. Her fra et nettmøte med publikum. Til høyre: Atle Nielsen, daværende kommunikasjonsrådgiver i Hadsel kommune. (Skjermdump)

Solberg og Huitfeldts fremste forsvar har nettopp vært at de var ukjente med ektefellenes aksjehandel. Og Bleidvin tror dem på at de ikke har visst. De bærer likevel ansvaret, og bør som følge av det gå av, mener han. Kommuneoverlegen viser til at menigmann ikke slipper like lett unna som de to toppolitikerne tilsynelatende har gjort, om man gjør en feil.

– Jeg kjenner velferdsstaten godt fra innsiden. I Nav forventes det at svært syke folk med begrensede ressurser skal ha stålkontroll på egen økonomi og regelverket. Du kommer ikke unna med å si unnskyld til Nav om du har gjort en feil. Det er ganske nådeløst, dette har jeg sett.

Han understreker at han anser både Solberg og Huitfeldt for å være kompetente politikere.

– De har ofret hele yrkeslivet sitt og mye av privatlivet sitt for Norge, og det står det stor respekt av. Men samtidig er det de har jobbet hardt for avhengig av at de nå bør gir seg. Demokratiet er sårbart, og disse sakene kommer på toppen av alt som har skjedd de siste årene – pendlerboligsakene for å nevne noe.

– Hvis de blir sittende betyr det at det er andre regler for de mektige enn det er for vanlige folk. Og da ødelegger man noe av det viktigste vi har i Norge – likhet og tilliten mellom folk.

Kommuneoverlegen tror mange tenker som ham

Bleidvin tror ikke han er alene om å kjenne på skuffelse og forargelse. Han forteller at han har fått svært mange tilbakemeldinger etter at han har skrevet og snakket offentlig om dette.

– Folk er provosert over at dette blir vridd til å handle om mediehåndtering i stedet for å handle om rett og galt.

Ingebjørn Bleidvin har fått mange tilbakemeldinger etter at han har skrevet og snakket offentlig om sakene til Huitfeldt og Solberg. (Benjamin A. Velure )

En meningsmåling utført av InFact for Nettavisen tidligere i oktober tyder på at Bleidvin er på linje med folket. Ifølge målingen ønsker en klar overvekt av folk at både Erna Solberg og Anniken Huitfeldt trekker seg, som henholdsvis Høyre-leder og statsråd.

Bleidvin tror en konsekvens av at Huitfeldt og Solberg beholder posisjonene sine, kan bli at færre stemmer ved valg.

– Jeg tror folk kan gi litt opp, når man ser at sånt ikke får konsekvenser. Hvis vi ser bredere på det, er det en fare for at flere begynner å tenke at det ikke er så nøye om man er ærlig, og at det brer om seg et omtrentlig forhold til ansvar, skyld og konsekvenser.

Selv har han bestemt seg. Hvis Huitfeldt og Solberg blir sittende, dropper han å stemme ved neste stortingsvalg.

– Hvis de ikke går av, sender de et signal om at demokratiet ikke er så viktig. At det er viktigere med posisjoner og makt. Og det vil jeg ikke være med på.

Erna Solberg svarer

Høyre-leder Erna Solberg er forelagt kritikken fra Ingebjørn Bleidvin. Dagsavisen har stilt følgende spørsmål skriftlig:

Sender du nå et signal om at det er andre regler for deg enn for vanlige folk?

Sender du et signal om at posisjoner og makt er viktigere for deg enn demokrati?

Hva tenker du om at Bleidvin ikke ønsker å stemme ved neste valg hvis du blir sittende?

Solberg svarer følgende:

– Jeg er veldig lei meg for den situasjonen vi er i. Det er en alvorlig sak, fordi det Sindre har gjort innebærer at jeg i realiteten har vært inhabil i saker jeg har vært med på å behandle som statsminister. Selv om han ikke var ærlig, er det mitt ansvar alene at jeg ikke spurte, gravde og sjekket bedre opp i hans aksjehandel i årene jeg var statsminister. Det er bra at dette nå har kommet for dagen, og så må vi sikre oss at det ikke kan skje igjen.

– Vi er flere i norsk politikk som har gjort feil, og jeg vil ta min del av ansvaret for å rydde opp i det, og bidra til å gjenvinne den tilliten folk mister til politikken som følge av sånne saker. For det er ingen tvil om at saken går utover tilliten til meg, til Høyre og til det politiske systemet, skriver Solberg.

Dagsavisen har også spurt Solberg om hun vil bli sittende som Høyre-leder.

– Jeg hører hva du spør om, men har ikke tenkt å bidra til noen lederdebatt nå. Jeg vil bare gjenta det jeg allerede har sagt flere ganger, om at jeg ikke tar forhastede beslutninger når vi står midt i en storm. Fremover blir det helt sikkert diskusjoner om jeg fremdeles bør være leder i Høyre og statsministerkandidat i 2025.

– Jeg er innstilt på å fortsette å svare på spørsmål både fra Stortinget og fra pressen om denne saken, og så håper jeg vi etter hvert også kan diskutere politikkens innhold og saker som betyr noe for folks liv og hverdag igjen, svarer Solberg.

Dagsavisen har stilt de samme spørsmålene til utenriksminister Anniken Huitfeldt. Hun har ingen kommentar til denne saken, opplyser kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet.

