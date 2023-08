Støre om Huidtfeldt: – En alvorlig sak

– Anniken Huitfeldt burde ha skaffet seg oversikt over ektemannens kjøp og salg av aksjer, sier Støre på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han sier at saken ble avdekket i lys av de andre habilitetssakene i regjeringen.

– Dette er en alvorlig sak fordi habilitet handler om tillit, sier Støre.

Saken er den fjerde habilitetssaken i Støre-regjeringen, og to statsrådet har hittil gått av som følge av habilitetsbruddene.

Har handlet rett

– Hun har vært tydelig på at dette er hennes ansvar alene. Hun har gjort en feil ved at hun burde gått inn og funnet ut om hver enkelttransaksjon. Det har hun ikke gjort. Hun har derfor vært inhabil uten å vite det, sa Støre på en pressekonferanse om habilitetssaken.

Støre vektlegger at Huitfeldt har gjort det hun kan for å rydde opp.

– Siden hun ble klar over det, har hun tatt opp saken og fått den belyst. Hun har ikke selv handlet med aksjer eller lignende. På dette grunnlaget mener jeg at jeg kan ha tillit til henne som statsråd, sier han.

Regjeringen skjerper inn

Regjeringen skjerper og formaliserer retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for statsråder etter Huitfeldt-saken.

– Hvis man har aksjer når man tiltrer, skal disse selges, fryses, eller så må man få noen andre på avstand til å forvalte dem. Dette gjelder fra i dag, sa Støre.

I Håndbok for politiske ledelse blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– En statsråd har nå en tydelig plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har. Dette vil stå eksplisitt i håndbok for politisk ledelse, sa Støre.

Videre sier han at kravene knyttet til interesser hos statsråders nærstående har vært klart, men ikke fullt ut presist. Det er det nå, slår statsministeren fast.

Ikke grunnlag for å vurdere innsidehandel

Økokrim mener det ikke er grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel etter at ektemannen til Anniken Huitfeldt handlet aksjer mens hun var utenriksminister.

– Slik saken er opplyst i mediene, omhandler informasjonen spørsmål om feil knyttet til utenriksministerens habilitet i saker som det ikke er grunn for Økokrim å kommentere, skriver assisterende sjef Økokrim, Inge Svae-Grotli i en pressemelding

– Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel, skriver Inge Svae-Grotli videre.

Kort tid før Svae-Grotlis uttalelse meldte Økokrim-sjef Pål Lønseth seg inhabil dersom påtalemyndigheten skal vurdere om det skal åpnes etterforskning mot Huitfeldt.

– Selv om jeg som Sjef Økokrim er inhabil, har Riksadvokaten likevel vurdert saken slik at Økokrim under ledelse av assisterende sjef Økokrim Inge Svae-Grotli kan gjøre de nødvendige vurderinger i saken, slik straffeprosesslovens paragraf 60 annet ledd åpner for, skrev Lønseth i en pressemelding.

