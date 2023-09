Huitfeldt fikk råd om mannens aksjehandel

Kort tid etter at Huitfeldt ble utnevnt til utenriksminister spurte utenriksråd Torgeir Larsen, som er Utenriksdepartementets øverste embetsmann, om ektemannens økonomiske interesser.

– Jeg stilte utenriksministeren spørsmål om mannens firma. Jeg sa at det tryggeste er å investere i fond, opplyser Hattrem til Dagens Næringsliv.

Etter at Huitfeldt fikk rådet, kjøpte og solgte ektemannen aksjer over hundre ganger – blant annet i selskap som er påvirket av politiske vedtak fra regjeringen, som for eksempel Kongsberg gruppen.

Avisen har spurt Huitfeldt hva hun gjorde med rådet og om hun ga det videre til ektefellen. Utenriksministeren viser til det hun sa på pressekonferansen forrige uke.

Da sa Huitfeldt hun hadde en samtale om habilitet og aksjer med UDs departementsråd.

– Der gikk vi gjennom en hel rekke spørsmål. Han stilte meg også spørsmål om min manns firma. Også etter samtalen med utenriksråden hadde jeg en samtale med mannen min om habilitet og aksjehandel. Mannen min og jeg snakket ikke mer om aksjer etter dette, sa Huitfeldt.

Huitfeldt erkjenner at hun har vært inhabil i flere saker fordi hennes ektemann har kjøpt og solgt aksjer etter at hun ble utnevnt som utenriksminister.