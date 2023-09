Finnes-saken: Dette vet vi så langt

Her er det du trenger å vite om aksjehandelen til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes.

31. august – begynnelsen:

Etter at E24 publiserte saken om Ola Borten Moe (Sp) sine aksjekjøp, der han senere måtte gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister, forsikret E24 seg om at sittende regjering var «sjekket ut». Deretter gikk nettstedet videre til å se på regjeringen Solberg og hennes statsråder, samt ektefeller i sittende regjering – deriblant Anniken Huitfeldt (Ap) sin ektemann Ola Flem – og Solberg-regjeringen.

31. august publiserte E24 sak om Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes. Journalistenes undersøkelser viste at Finnes gjennom åtte år, mens Solberg var statsminister, hadde eid aksjer i et tjuetalls selskaper.

– Som med de andre sakene, så vi på aksjonærregisteret. Det er offentlig tilgjengelig. Vi registrerte at det hadde vært aktivitet (fra Sindre Finnes’ side) gjennom åtte år, sa E24-journalist Ragnhild Vartdal til NRK på Politisk kvarter mandag.

Les mer om Sindre Finnes-saken her!

Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen sa da til E24 at Solberg «var godt kjent med at Finnes eier aksjer, og at Finnes hadde orientert Statsministerens kontor (SMK) om aksjene sine», både da hun tiltrådte og senere. Solberg uttalte selv at hun ikke kjente til saker der hun hadde vært inhabil, selv om det da var kjent at ektemannen eide Hydro-aksjer, der staten er på eiersiden.

E24 ga Høyre beskjed om omfanget av det Finnes satt med i aksjonærregisteret.

[ Arbeiderparti-politiker: – Politikerforakten er enorm nå ]

1. september – taus Sindre Finnes:

Ti dager før valget ber E24 Sindre Finnes om en komplett liste over samtlige aksjehandler i Erna Solbergs statsministerperiode. Han svarer ikke i løpet av de ti dagene.

4. september – Erna Solbergs pressesjef svarer:

Aftenpostens politiske redaksjon ber om en utskrift over samtlige aksjehandler Finnes gjorde i Solbergs periode som statsminister. Avisen fikk beskjed av Solbergs pressesjef om at dette skulle tas videre.

[ Henrik Asheim avviser at Høyre tilbakeholdt informasjon om aksje-skandalen til etter valget ]

6. september – Tekinvestor-oversikten:

E24 undersøkte tjenesten Tekinvestor, der det kom fram at det var betydelig aktivitet fra Finnes’ side i de siste fire månedene av Erna Solbergs periode som statsminister. Finnes ønsket da ikke å kommentere handlemønsteret overfor nettstedet. Erna Solberg svarte fortsatt ikke på E24s spørsmål om hun hadde blitt løpende orientert om alle Finnes’ kjøp og salg.

– Samme dag vi fant den lista, som var 6. september, så sendte vi den listen med transaksjoner med beløp både til Erna og Finnes. Dette var onsdagen før valget, sa Vartdal til NRK søndag.

---

Fakta om Finnes-handelen

Kort om det vi vet om aksjehandelen til Ernas Solbergs ektemann, Sindre Finnes:

Fredag 15. september fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes’ aksjehandler.

Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister.

Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen.

Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK.

Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden.

Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken.

Aksjekjøpene til Finnes inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak.

Kilde: NTB / NRK

---

[ Flere peker på Ine Eriksen Søreide som ny Høyre-leder ]

7. september – SMK-notatet:

E24, VG og Dagens Næringsliv fikk innsyn i et notat SMK sendte til Finnes like før Solberg tiltrådte som statsminister i 2013. Der ble Finnes advart om kortsiktig aksjehandel. Finnes hadde i 2013 fortalt SMK at han handlet aksjer et par ganger i måneden.

Erna Solberg sa til DN at Finnes sluttet med kortsiktige aksjehandler da hun ble statsminister.

8. september – Erna Solberg ber om liste:

Solberg sier til E24 at hun har bedt ektemannen om å lage en komplett liste over alle hans aksjetransaksjoner i hennes periode som statsminister, og deretter offentliggjøre den. For første gang innrømmet også Solberg at hun ikke hadde blitt orientert om hver enkelt handel. Dette var tre dager før valget.

[ Carl I. Hagen vil invitere Sindre Finnes til høring ]

14. september – Høyre orientert:

Ifølge Høyres pressesjef Fossen ble den øvrige partiledelsen og arbeidsutvalget i Høyre orientert om Finnes-saken.

15. september – Erna Solberg legger fram liste:

To uker etter at E24 først spurte om fullstendig oversikt, og flere dager etter at kommune- og fylkestingsvalget er over, la Erna Solberg fram listen under en pressekonferanse. Denne viste at ektemannen Sindre Finnes gjorde over 3.600 handler mens hun var statsminister.

[ Sindre Finnes økte inntekten med over 400.000 kroner fra 2019 til 2020 ]

18. september – Høyre-velgere feller dom:

Sindre Finnes jobber med å lage en oversikt over aksjer han har eid i utlandet via en forvalter i Sveits, skriver Dagens Næringsliv. Disse aksjene var ikke med i oversikten som Solberg har lagt fram.

Få dager før Erna Solbergs regjering i 2020 varslet nye koronarestriksjoner, satset Finnes på børsnedgang, skriver VG.

I en TV 2-måling som blir publisert samme dag mener 31 prosent av Høyres velgere at Erna Solberg bør gå av som partileder.

Økokrim kommenterer at det vil ta «noen uker» før man lander på en vurdering rundt hvorvidt saken om Sindre Finnes og aksjehandelen skal etterforskes eller ikke.

Populariteten til Høyre-leder Erna Solberg preges av Finnes-saken, viser fersk TV 2-måling. (Heiko Junge/NPK)

19. september – Høyres egen tidslinje:

Tirsdag skal Høyre legge fram en egen tidslinje i Finnes-saken.

Kilder: E24, Aftenposten, NRK, TV 2, NTB

[ Sier Økokrim-sjef Pål Lønseth er ikke inhabil i Finnes-saken ]