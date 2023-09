Kommentarene har haglet i sosiale medier siden det ble kjent at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes har gjort 3600 aksjehandler mens kona var statsminister. Og i dag satt Arbeiderpartiets Eivor Evenrud ord på det som mange kanskje tenker:

«Politikerforakten er enorm nå, og det er helt forståelig», skriver hun i en kommentar på Facebook.

Jeg er jo politiker selv, men selv jeg kjenner på det, at nå er det nok. — Eivor Evenrud (Ap)

– Du er politiker selv, hva tenker du når du skriver dette?

– Jeg skjønner godt at folk er lei etter alt som har skjedd i år. Og nå står vi midt i en av de kjempestore skandalene, det er et valg involvert. Det er fullt forståelig at folk ikke orker mer. Jeg er jo politiker selv, men selv jeg kjenner på det, at nå er det nok, sier Evenrud til Dagsavisen.

Tillitsbrudd

Det startet i juni med kunnskapsminister Tonje Brenna som vurderte sin egen habilitet med tanke på styreverv. Deretter fulgte daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som måtte gå av på grunn av en rekke venneutnevnelser til verv.

I juli ble Rødts leder Bjørnar Moxnes fersket i å stjele solbriller på Gardermoen, og noen uker senere ble det kjent at Sp-leder Ola Borten Moe hadde kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmet i slutten av august at hun hadde vært inhabil i flere saker, fordi ektemannen kjøpte aksjer.

Og så, fire dager etter at Høyre hadde gjort tidenes brakvalg, smalt bomben fra Erna Solberg: ektemannen Sindre Finnes hadde kjøpt aksjer for store summer gjennom hele perioden hun satt som statsminister.

Eksperter har stått i kø for å advare om effekten.

– Folk er rett og slett utslitt av alle avsløringene og det kan godt hende at Erna uansett må betale prisen og ofre karrieren som følge av dette. Folk orker rett og slett ikke mer og vil ikke tro på henne, uansett hva sannheten er, uttalte BI-professor Peggy Brønn til Dagsavisen fredag, etter at skandalen med Sindre Finnes’ aksjekjøp hadde gitt landet bakoversveis.

Eivor Evenrud er enig med Brønn. Hun tror det vil bli vanskelig for politikere å gjenvinne folks tillit etter så mange avsløringer.

– Når de som er på toppen begynner å oppføre seg ugreit, så er det skummelt for ethvert samfunn der skjer i, sier Evenrud.

– Du kan bygge tillit i ti år, og rive ned alt på én dag. Og gjør du det tar det kjempelang tid å bygge opp igjen. For noen er det helt umulig, sier hun, og presiserer at det er et tverrpolitisk ansvar å sikre at folk har tillit til de folkevalgte.

– Det er en grunnstein i demokratiet at vi oppfører oss sånn som vi forventer at andre skal. Å bygge tillit er litt komplisert, og om den brytes gang på gang på gang, så gjør jo det noe med folk. Det gjør jo noe med hele opinionen, og med hele samfunnet.

Lite troverdig

At skandalene som er blitt avslørt hittil i år har kommet fra handlingene til folk som sitter på toppen i politikken, gjør ikke saken bedre.

– Det har vært partiledere, det har vært statsråder, folk på toppen. Når det rakner der, er det veldig alvorlig, sier Evenrud.

– Bare tenk deg: det begynner med Tonje Brenna som begynner med å stille spørsmål ved egen habilitet. Og så utløser det et skred, som ender med at Erna Solberg, leder for Høyre i 20 år, står og holder tilbake så viktig informasjon foran et valg. Det går nesten ikke an å forestille seg. Det er helt vilt, sier Eivor Evenrud.

Tirsdag vil Høyre legge fram en tidslinje i Solberg-/Finnes-saken, opplyser Høyre-nestleder Henrik Asheim til NRK. Asheim sier til kanalen at tidslinjen vil vise at Høyre og Erna Solberg har gitt riktig informasjon i saken, og at hele aksjelisten ikke kunne kommet ut før valget. Gjennomgangen vil også vise at Solberg ikke ble kjent med hele listen før onsdag, ifølge Asheim.

Det går nesten ikke an å forestille seg. Det er helt vilt. — Eivor Evenrud (Ap)

En rik elite

I intervjuet med Peggy Brønn pekte BI-professoren på at flere av de politiske skandalene i år dreier seg om aksjehandel i millionklassen bidrar til å skape et bilde av norske politikere som medlemmer av en privilegert og styrtrik elite.

– En kan fort få inntrykk av at norske toppolitikere har så mye penger at de ikke merker at ektefellen tjener eller taper en million her og der?

– Ja, dette er jo helt umulig for de aller fleste å kunne forholde seg til. I vanlige folks økonomi er det helt umulig å ikke legge merke til så store summer. Bare se på lønnsforhandlingene i arbeidslivet hvor man jubler for noen pensjonspoeng og noen få kronetillegg her og der. Samtidig kan noen på toppen bare seile unna, og påstå at de ikke merker noe til millioninntektene. Det er rett og slett ikke troverdig for folk, sier Eivor Evenrud.

