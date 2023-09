Huitfeldt møtte selskap to uker før ektemannen kjøpte aksjer i det

Magseis Fairfield var med utenriksministeren på reise i India 26. april i fjor, der hun deltok på et møte sammen med indiske og norske energibedrifter. To uker senere, 10. mai 2022, kjøpte ektemannen Ola Flem seg opp i samme selskap, melder TV 2.

Han kjøpte 25.000 aksjer til 145.000 kroner da. Tre uker senere kjøpte han nye 10.000 til i overkant av 58.000 kroner, og deretter gjorde han en rekke kjøp og salg av Magseis Fairfield-aksjen, viser oversikten over Flems aksjer. Han tjente over 380.000 kroner på denne aksjen.

Huitfeldt påpeker at det var 16 norske bedrifter med på turen og understreker overfor TV 2 at hun ikke hadde et eget møte med Magseis Fairfield.

Litt senere samme år, 29. juni 2022, skjøt Magseis Fairfield-aksjen i været etter at det ble kjent at oljeselskapet TGS ville kjøpe opp hele selskapet for 2,3 milliarder kroner. Samme dag solgte Flem seg helt ut.

Flems advokat Pan Farmakis skriver til TV 2 at Flem ikke visste om møtet Huitfeldt hadde i India, der Magseis Fairfield også var til stede. Videre skriver han at Flem har eid aksjer i selskapet i mange år, og at kjøpene i mai 2022 ble gjort på bakgrunn av anbefalinger fra analyseselskapet Investtech.

Investtech sa imidlertid til Finansavisen forrige uke at verken Magseis Fairfield eller TGS var i Investtechs «modellportefølje» våren 2022.

