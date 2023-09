Carl I. Hagen vil invitere Finnes til høring

– Vi planlegger nå en høring, og jeg mener det er åpenbart at ektemennene til Erna Solberg og Anniken Huitfeldt må inviteres, sier Hagen til Dagbladet Børsen.

Frps tidligere leder sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han sier han vil foreslå at både Høyre-lederen og utenriksministerens ektemenn inviteres til å svare på Stortingets spørsmål.

– Stortinget kan invitere alle i Norge vi mener kan opplyse en sak – bortsett fra kongen, sier Frp-politikeren.

Hagen kaller det et viktig poeng at både Solberg og Huitfeldt hevder de ikke har visst om at ektemannen drev med utstrakt aksjehandel. Han sier han ikke vet om han får støtte fra en tredel av komiteen, slik det er påkrevd.

