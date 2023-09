Avviser at Høyre tilbakeholdt informasjon om aksje-skandalen til etter valget

– Har dere stjålet valget? spurte programleder Mats Rønning i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Nei. Jeg forstår spørsmålene som kommer nå, men det er veldig viktig å slå fast: Vi har ikke visst om dette og holdt dette hemmelig. Det var et like stort sjokk for oss. Det er veldig viktig at folk ikke tror det er tilfellet. Det har vi virkelig ikke gjort, svarte Høyres nestleder Asheim.

Kjente Høyre og Erna Solberg til omfanget av Sindre Finnes aksjehandler før kommunevalget, men valgte å sitte på informasjonen til etter valget? Dette spørsmålet er det mange som har stilt seg helt siden det fredag ble kjent at den tidligere statsministerens ektemann gjennomførte 3600 kjøp og salg av aksjer mens Solberg var statsminister.

Mange av selskapene han handlet i ble direkte påvirket av regjeringens politikk, og førte dermed til at statsministeren var inhabil av behandlingen av sakene i regjering. Økokrim vurderer nå om det er grunnlag for å åpne etterforsking mot Finnes.

Solberg sagt tydelig at hun ikke kjente til omfanget av mannens aksjehandler.

Aksjehandler

Uka før valget skrev avisa E24 at Finnes hadde handlet i minst 20 aksjer i løpet av hennes periode som statsminister. Dagen etter ba avisa Finnes legge fram en fullstendig liste over alle aksjetransaksjoner han har foretatt mens kona var statsminister.

8. september, tre dager før kommunevalget ber Erna Solberg ektemannen om å offentliggjøre en komplett liste over alle aksjetransaksjoner i samme periode. Lista forelå, ifølge Solberg og Høyre onsdagen etter valget. Solberg og Høyre offentliggjorde lista forrige fredag.

Ifølge Høyre tok det fem dager fra Solberg ba Finnes offentliggjøre en slik liste til hun selv fikk den, og ytterligere to dager til den ble offentliggjort. I mellomtiden fant valget sted.

Asheim forklarte til NRK at da de fikk en henvendelse fra E24 onsdagen før valget tok det halvannet døgn før Høyre og Erna Solberg mistenkte at det kunne være et større omfang handler enn det som tidligere var kjent.

– Først fredagen før valget skjønner vi at dette kan være løgn. Vi ber da Finnes om en total oversikt. På Dagsrevyen fredag sa Erna Solberg at hun ville be Finnes lage en liste over alle handler. Det var toppsaken på Dagsrevyen fredagen før valget. Det er ikke slik at Høyre har forsøkt å dekke over det, sa Asheim.

10 år tilbake

Han presiserte at Finnes måtte hente opplysninger fra over 10 år tilbake i tid, og blant annet kom med ringpermer med informasjon onsdagen etter valget.

Konfrontert med at eksperter har uttalt at slik informasjon kun tar timer å innhente svarte Asheim:

– Det er slik Sindre Finnes beskriver det. Da vi fikk alt sammen onsdagen etter valget så vi at det var permer og ting som det. Det kan godt hende det kunne vært gjort raskere.

– Det er vel av stor betydning for velgerne å få vite det før valget? spurte programlederen.

– Enig enig.

– Så det kunne vært gjort raskere?

– Vet ikke. Dette er Sindre Finnes’ forklaring. Det er ting som måtte hentes fra 10 år tilbake i tid fra ulike kontoer, svarte Asheim.

– Leflet med demokratiet

Hos NRK møtte Asheim Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til debatt. Hun var mandag klinkende klar på at Erna Solberg ikke kan bli statsminister i Norge igjen.

– Det spiller ingen rolle om Erna Solberg ikke er gift med Sindre Finnes ved valget i 2025. Alt tyder på at hun og hennes rådgivere leflet med det norske demokratiet under valget i år. Det gjør at hun aldri vil være skikket til å være statsminister igjen, sa Martinussen til Dagbladet.

Asheim var klinkende klar på at Solberg fortsatt har Høyres tillitt som partileder og statsministerkandidat. Selv om det er politikerens ansvar å sørge for at habilitetsregler blir fulgt, også av ektefeller, pekte Asheim på det samme som Solberg gjorde forrige uke: At hun var blitt lurt av sin ektemann.

På spørsmål om Solberg hadde gjort nok for å sørge for at hablitetsregelverket ble fulgt, svarte Asheim:

– Jeg er ikke Ernas pressetalsperson, men hadde du spurt Erna om det nå tror jeg hun hadde svart nei, svarte Asheim.

– Men tar du et skritt tilbake ser du at praksisene var på plass, alle var enige om hvordan ting skulle gjøres. Så viste det seg at ektefellen snakket usant. Vi politikere har et ansvar for å sjekke den type ting, men vi må også kunne stole på menneskene rundt oss. Dette var bevisst og planlagt dekket over. Det er vanskelig å si at Erna Solberg burde brutt seg inn på PCen til mannen sin, la han til.

Kan bli etterforsket

Økokrim har uttalt at de vil bruke noen uker på å vurdere om de skal åpne etterforskning mot Finnes. Asheim fikk også spørsmål om Solberg kan bli sittende som partileder dersom Økokrim åpner etterforskning mot henne og hennes mann.

– Det er litt vanskelig å svare på. Nå skal Økokrim bruke flere uker på å vurdere denne saken. Det viser hvor kompleks saken er. Hvis Økokrim åpner etterforsking er det et spørsmål Høyre og ikke minst Erna Solberg må ta da. Det er krevende å uker før de konkluderer skal stå eventuelle utfall dersom det skulle skje, sa Asheim.

Høyre har varslet at de vil offentliggjøre en tidslinje tirsdag som skal bevise at Høyre publiserte all informasjon så raskt som mulig.