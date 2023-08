Uværet på Østlandet: Flere veier stengt og bygder isolert

Ekstremværet Hans traff Østlandet med full kraft fra mandag ettermiddag og herjer fortsatt tirsdag formiddag.

For beboere og trafikanter en rekke steder på Østlandet er situasjonen alvorlig, med evakuering som følge av skred og flom, vannfylte kjellere og oversvømte veier.

Totalt 59 husstander er evakuert etter de voldsomme nedbørsmengdene, skriver Aftenposten.

Tettsted isolert

Det lille tettstedet Asak på Romerike er isolert, etter at den eneste innfartsveien til tettstedet har blitt oversvømt.

Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm bekrefter til Romerikes Blad at veien er stengt og at beboerne på Asak er avskåret fra resten av kommunen.

På Rokkehaugen i Nord-Aurdal kommune var også en familie isolert som følge av ras. Ordfører Knut Arne Fjelltun sier til Nettavisen at familien måtte evakueres med helikopter.

Ved 9-tiden tirsdag gikk det også et stort ras over E16 Tyinvegen i Nord-Aurdal kommune. Det fører til at E16 er helt stengt ved Strond.

Forsikringsselskapet Gjensidige melder tirsdag morgen at de har fått inn 318 skademeldinger som følge av uværet. Hos Tryg og If er tallet henholdsvis 200 og 270.

[ Industri- og næringspartiet: – Verden er ikke helt normal lenger. Det er altfor mye klimahysteri ]

Mer nedbør tirsdag

Meteorologisk institutt melder at det blir mye nedbør også tirsdag.

– Det vi fortsatt ser er at det er nord for Oslo og vest for Mjøsa vi tror får mest nedbør i dag, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad til TV 2 tirsdag morgen.

Han sier at det ventes opp mot de samme nedbørsmengdene tirsdag som mandag, og at de vurderer å forlenge farevarselet for ekstremværet til onsdag.

– Vi har veldig mye vann der ute, så selv mindre enn ekstreme mengder regn vil gjøre situasjonen verre, sier Mjelstad.

Veier og jernbanelinjer stengt

Tirsdag morgen skriver Vegtrafikksentralen Øst på X/Twitter at en del veier i Innlandet og Viken er stengt på grunn av oversvømmelse. De oppfordrer publikum til å følge med på nettsidene til Statens vegvesen.

De voldsomme nedbørsmengdene har også fått store konsekvenser for togtrafikken. Hovedbanen og Gardermobanen er stengt på grunn av flom. Dette påvirker en lang rekke linjer, deriblant Flytoget.

I tillegg til dette er deler av Dovrebanen, Rørosbanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen stengt.

[ Opprør i Finnmark Senterparti – truer med utmeldinger ]

[ Dagsavisen mener: Vi kan ikke late som om dette er normalt ]