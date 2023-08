Ekstremværet er over oss. I går og i dag vil det falle like mye regn som det vanligvis gjør i hele august måned. Vi kan ikke late som om dette er normalt.

Uværet «Hans» kom østfra, og nådde landet vårt etter å ha herjet med svenskene. Vi er nå inne i det som kan bli det våteste uka i Norge på 25 år. Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel.

Hva gjør vi på lang sikt, når det viser seg at ekstreme værsystemer er den nye normalen?

Bakken er våt allerede etter en fuktig juli. Det betyr at vi må vente oss overvann, og mye av det. Det vil bli jordskred og lokale oversvømmelser. Flere tog er innstilt, det samme gjelder ferjeavganger.

Vi kan bare håpe at våre sivile myndigheter har lagt gode nok planer til at vi står av det verste. Men det er å regne med at det vil kunne bli store skader på natur, bygninger og materiell i Oslo-området og nordover i Innlandet og Buskerud. Også de østlige delene av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og sørlige Trøndelag, er utsatt.

Forsikringsselskapene ber oss om å sørge for at avløp, kummer og takrister er åpne slik at vannet har fritt leide. Vi får beskjed om å skalke alle luker. Det er gode råd som kan hjelpe her og nå.

Men hva gjør vi på lang sikt? Når det viser seg at ekstreme værsystemer er den nye normalen?

Sivil beredskap er absolutt en del av bildet. Vi må bygge annerledes i en mer ekstrem framtid, både bygninger og infrastruktur. Men dette er symptombehandling. Vi kommer ingen vei om vi ikke også tar tak i roten til problemet.

Mer ekstremt vær er et utslag av menneskelig aktivitet. Her i landet har vi blitt ekstremt velstående på en av de verste av disse aktivitetene: Olje og gass. Det gjør at vi har et stort ansvar. Vi må gå foran og vise vei. Vi må gjøre mer.

Vi må vise vei inn i et grønt skifte som ikke bare består av fagre løfter, men reelle klimakutt. Vi må være villige til å satse og risikere kapital og ressurser på løsninger som i dag ikke er lønnsomme – men som kan bli det, og langt viktigere: Bidrar til kutt.

Det vil bli gjort feilgrep. Men det får vi tåle, for nå haster det. Det er opp til oss alle – men først og fremst til våre ledere.

Det viktigste våre folkevalgte kan gjøre, er å sørge for at oljealderen avsluttes. Det vil bli kostbart, på mange vis. Men alternativet er så mye verre. Det vet vi veldig godt her vi sitter og venter på «Hans».

