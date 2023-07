Dette er Moxnes-saken

[ Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sykmeldt ]

30. juni avslørte Romerikes Blad at partileder Bjørnar Moxnes i Rødt var tatt for tyveri av solbriller på Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Moxnes bekreftet selv hendelsen, og fortalte da at han var flau over det som hadde skjedd. Forklaringen hans var først at han i farten glemte at han hadde solbrillene på seg, og deretter gikk ut av butikken. Senere kom en vekter bort og spurte etter brillene. Moxnes tok konsekvensene, sa han da, betalte 1.199 kroner for brillene og vedtok et forelegg.

– Jeg vet at jeg kan være distré, men dette var et nytt nivå. Jeg er lei meg for det, og har fått en velfortjent lærepenge. Jeg tror ubehaget i situasjonen gjør at jeg neppe gjør en sånn tabbe igjen, sa Moxnes til Romerikes Blad.

Moxnes endret historie

Senere samme dag endret imidlertid Moxnes sin forklaring, da NRK la fram ordlyden i forelegget fra politiet. Der sto det:

«Politimesteren i Øst sikter med dette Bjørnar Moxnes … for å ha brutt Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning …»

Med ordet forsett mener politiet at han tok brillene med vilje.

Moxnes endret da sin forklaring, og sa at han la brillene på toppen av bagasjen sin mens han kikket på andre briller. Da han senere fant ut at brillene fortsatt lå der, og han var ute av butikken, fjernet han lappen istedenfor å gi tilbake brillene.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen framholdt at tyverisaken først og fremst er en privatsak og at hun har tillit til partilederen.

– Dette er selvfølgelig veldig flaut for Bjørnar. Det er først og fremst en privatsak, og han har ryddet opp etter seg etter beste evne. Jeg stoler på det han sier og har selvfølgelig full tillit til ham som leder, skrev Martinussen, som var på ferie, i en SMS til Dagsavisen.

Rødt-lederen møtte pressen

Etter at han hadde endret forklaring, holdt Moxnes lørdag en presseseanse i Oslo sentrum der han beklaget solbrilletyveriet på Gardermoen. Samtidig sa han unnskyld for at han ikke fortalte hele historien med en gang, verken til pressen eller partiet.

– Det som gikk gjennom hodet på meg, var at jeg var livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt med brillene uten å betale for dem, og at det kunne bli en svær sak. Det var helt idiotisk. Jeg tror det var en form for panikkreaksjon, erkjente Rødt-lederen.

Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt, her avbildet ved en tidligere anledning. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Moxnes sykmeldt

De fleste fylkesledere har allerede uttrykt sin støtte til Moxnes gjennom de siste dagene. Rødt-lederen har mottatt et forelegg på 3.000 kroner i saken.

Kun Rødt-veteran Viktor Stein har uttalt i mediene at Moxnes bør gå av etter solbrilletyveriet.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Moxnes er sykemeldt, og mandag kveld holder partiet ekstraordinært landsstyremøte. I etterkant skal nestleder Martinussen møte pressen.

---

Tidslinje for Moxnes-saken

16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

30. juni: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel fra Romerikes Blad. Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal med vilje.

30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem.

1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen.

1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet.

2. juli: Partisekretær i Rødt, Kjell Oleide, forteller at landsstyret har tillit til Moxnes.

3. juli: Lokallagsleder i i Rødt Nordland, Viktor Stein, tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg.

3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden.

3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes’ sykemelding.

(Tidslinje: NTB)

---

