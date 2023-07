Rødt-veteran Viktor Stein ber Moxnes gå av etter solbrilletyveri

– Jeg mener at Moxnes burde tre av umiddelbart, sier lokallagsleder i Rødt Nordland Viktor Stein til NRK.

Flere av partitoppene har gjennom helgen ytret sin tillt til Moxnes, men Stein mener det er naturlig at saken drøftes av landsstyret.

– Et par har ment det kunne være et poeng å samle landsstyret likevel, men det store flertallet har gitt uttrykk for at det ikke er grunnlag for å møtes. Det er sentralstyret som eventuelt innkaller landsstyret. Et slikt initiativ er det ikke grunnlag for, skrev partisekretær Reidar Strisland i en tekstmelding til NTB søndag.

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni. Han innrømmet at han ikke har vært åpen om hva som skjedde.

Han sa også at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

Rødt-lederen har fått et forelegg på 3000 kroner av politiet i saken.

[ RV-veteran bekymret for solbrille-effekt ved høstens valg ]

[ Putins grep overrasker ekspert: – Veldig uvanlig ]