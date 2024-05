Dette er de beste klimatiltakene du kan gjøre selv, mener forskere

Men det er grep du selv kan ta for å bidra til å nå klimamålet. Dog er flere forskere pessimistiske.

– I Paris-avtalen står det jo at man skal jobbe mot 1,5-gradersmålet, det er den politiske ambisjonen. Det er ganske klart nå at dette blir nesten umulig.

Det sier miljøekspert og professor ved Universitetet i Bergen, Asgeir Sorteberg, i et tidligere intervju med Dagsavisen.

Sorteberg, som har jobbet med FNs klimapanel, fortalte at forskerne begynner å bli frustrerte, og spør seg hva 35 år med forskning er godt for, når «ingen tar det alvorlig».

– Man har sagt dette lenge nok. FNs klimapanel fikk fredsprisen for noen år siden. For tre år siden gikk nobelprisen i fysikk til to klimaforskere. Hva ellers kan man gjøre for å bli hørt?

Professorens reaksjoner kommer etter en undersøkelse gjort av The Guardian, der de intervjuet 380 av verdens ledende klimaforskere. 77 prosent av dem tror jorda kommer til å bli minst 2,5 grader varmere.

Men forskerne kom også med sine råd om hva de mest effektive klimatiltakene er, som folk kan gjøre selv.

Dette gir størst uttelling

Undersøkelsen stilte spørsmål til alle hovedforfattere og redaktører av rapporter fra FNs klimapanel siden 2018, og 380 av 843 svarte. Hovedfunnet var at forskerne samlet sett var svært pessimistiske når det gjaldt utsiktene for å holde den globale temperaturstigningen nede.

En av deltakerne i undersøkelsen, professor Alexander Milney ved University of Birmingham, pekte på at:

– Vitenskapen er der, men mangelen på vilje hos politikerne verden over forsinker viktige klimatiltak.

– Meningsmålingene tyder på at velgerne faktisk er veldig villige til at myndighetene gjør større klimatiltak, svarte professor Bill Collins ved University of Reading.

Derfor huket de fleste ekspertene, 76 prosent, av på at det å stemme på politikere som forplikter seg til sterke klimatiltak, er noe av det aller mest effektive folk kan gjøre.

Fakta om klimaendringene

Jorda blir gradvis varmere, og den globale gjennomsnittstemperaturen de siste ti årene lå 1,2 grader over førindustrielt nivå.

Temperaturen gjorde et uvanlig stort hopp i 2023, da snittemperaturen var over 1,4 grader høyere enn i førindustriell tid.

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet varmer opp kloden, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Oppvarmingen skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

Siden starten av 1990-tallet har verdenssamfunnet forhandlet om tiltak for å kutte klimautslippene. Likevel fortsetter de globale utslippene å stige.

Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.

I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.

Kilder: WMO, IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB

Færre flyreiser, mindre kjøtt

Det neste på lista over mest effektive individuelle tiltak, er ifølge ekspertene å redusere antall flyreiser og fossildrevne transportmidler, og erstatte dem med elektrisk og kollektiv transport. Dette støttet 56 prosent av respondentene.

To tredjedeler av dem oppga også at de hadde redusert sine egne flyreiser.

Flyreiser er den mest forurensende aktiviteten enkeltpersoner kan foreta seg, og utgjør en stor del av karbonfotavtrykket til verdens rike, skriver The Guardian. Det er et lite mindretall av jordas befolkning som står for disse utslippene, og bare én av ti flyr i det hele tatt, ifølge avisa.

Tredje på lista over effektive klimatiltak, er å kutte eget inntak av kjøtt.

I 2022 kom tyske forskere med en studie som talte for at innbyggere i rike land som Norge, bør kutte kjøttforbruket med 75 prosent.

– Vi trenger å redusere kjøttforbruket drastisk. Helst til 20 kilo per person årlig, sa klimaforsker og professor Matin Qaim ved Universitetet i Bonn, i en pressemelding.

Mer enn 60 prosent av forskerne som deltok i The Guardians undersøkelse, sa at de hadde kuttet i sitt eget kjøttforbruk, og 30 prosent av dem mener at det mest effektive klimatiltaket enkeltpersoner kan gjøre, er å spise mindre kjøtt.

Individuelle klimatiltak sortert etter hva forskere mener har best effekt

Stemme på politikere som forplikter seg til sterke klimatiltak.

Redusere flyreiser og transport med fossilt drivstoff til fordel for elektrisk og offentlig transport.

Redusere kjøttinntaket.

Redusere utslippene fra oppvarming eller nedkjøling av hjemmet.

Bli med i kampanjer eller protestgrupper.

Få færre barn.

Kilde: The Guardian

