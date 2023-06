Politiet mener Moxnes handlet med forsett i tyverisaken

Saken oppdateres

I forelegget som NRK har fått en kopi av, står det følgende:

«Politimesteren i Øst sikter med dette Bjørnar Moxnes ... for å brutt Straffeloven § 323 første ledd, jf. § 321 for å ha tatt en gjenstand som tilhørte en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ....»

Moxnes har tidligere sagt at han glemte å betale.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Romerikes Blad.

For tyveriet fikk Moxnes et forelegg på 3000 kroner for mindre tyveri, ifølge politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud, skriver VG. Rødt-lederen har betalt boten.

Partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt under en tidligere pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen framholder overfor Dagsavisen at tyverisaken først og fremst er en privatsak og at hun har tillit til partilederen.

– Dette er selvfølgelig veldig flaut for Bjørnar. Det er først og fremst en privatsak, og han har ryddet opp etter seg etter beste evne. Jeg stoler på det han sier og har selvfølgelig full tillit til ham som leder, skriver Martinussen, som er på ferie, i en sms til Dagsavisen.

Konfrontert med at politiet har siktet Moxnes for å ha handlet med vilje, svarer nestlederen om Moxnes:

– Jeg stoler på det han sier. Og slik jeg kjenner ham, har jeg ingen grunn til å tro noe annet enn at dette var en helt menneskelig og forståelig feil, sier Martinussen.

Sentralstyremedlem Hannah Berg, som er førstekandidat og gruppeleder for Rødt i Fredrikstad bystyre, tar også saken med fatning.

– Jeg vet ikke annet enn det jeg har lest i avisene, men forstår det som at hendelsen var en feil og et uhell, som jo kan skje. Saken påvirker ikke min tillit til partilederen vår, sier Berg, som nylig hadde besøk av partileder Moxnes i Fredrikstad, hvor Rødt øker kraftig i oppslutning siden forrige kommunevalg, ifølge en fersk måling utført for NRK.

[ Bakgrunn: Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen – vedtar forenklet forelegg ]