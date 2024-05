Ekspert: – Nå handler «alt» om Vladimir Putin

For få dager siden ble det klart at Vladimir Putin bytter ut forsvarsminister Sergej Sjojgu med økonom og tidligere visestatsminister Andrej Belousov.

Sjojgu forsvinner imidlertid ikke ut av den russiske toppledelsen. Han er utnevnt til leder av landets nasjonale sikkerhetsråd.

Der etterfølger han Nikolaj Patrusjev, utpekt av mange som en av de mektigste i Putins indre sirkel. Tirsdag formiddag kunngjorde Kreml at Patrusjev nå skal over i en rolle som personlig rådgiver for Putin. Hvilke konkrete oppgaver dette innebærer for 72-åringen, er foreløpig ikke spesifisert.

Presidenten og pengene

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror presidentens ferske grep har med penger å gjøre.

– Han er ikke fornøyd med pengebruken. Det er enorme summer som brukes på krigen i Ukraina, og Putin mener nok at mer burde ha kommet ut av det Russland har brukt fram til nå. Derfor velger han å sette en økonom (Belousov) som forsvarsminister. Belousov vil ikke sette føringer for krigen, men skal få kontroll på det økonomiske, sier Bukkvoll til Dagsavisen.

Han tror Patrusjev sannsynligvis fortsatt vil være tett på Putin, men at han ikke vil være en maktfaktor på samme måte som før.

– Jeg tenker at Patrusjev hadde mer makt i en periode der Putin bygde opp sin egen forståelse av virkeligheten. Nå tror jeg Putin er mer «suveren» på det. I eget hode vet han selv hvordan «alt» fungerer nå. En slik virkelighetsoppfatning kommer ofte til folk som sitter veldig lenge i ledende stillinger, sier FFI-forskeren.

– Et viktig poeng er også at sikkerhetsrådet i Russland ikke fatter beslutninger. Rådet har lite politisk makt, men er mer en slags «idémakt» der saker diskuteres, tilføyer Bukkvoll.

– Forsterket Putins fordommer og paranoia

Russland-kjenner Mark Galeotti, som tidligere har snakket med Dagsavisen om Patrusjevs innflytelse, mener Patrusjevs nye rolle er et lite steg ned for veteranen.

– Patrusjevs nye stilling er tvetydig. Men en rådgiverrolle som dette handler ikke om å spisse blyanter og hente te for Putin, understreker han tirsdag på sin konto hos X, tidligere Twitter.

Med tanke på Patrusjevs innflytelse som «haukenes hauk» i sikkerhetsrådet fram til nå, antar Galeotti at 72-åringen fortsatt vil ha en del påvirkningskraft i sin nye rådgiverrolle.

Patrusjev (72) og Putin (71) ble først kjent på 1970-tallet, da de jobbet sammen i etterretningstjenesten KGB i St. Petersburg.

Galeotti, som tidligere har kalt Patrusjev for «djevelen på Putins skulder», er uansett glad for at Patrusjev forlater sin posisjon i sikkerhetsrådet.

– Tingen med Patrusjev var at han ikke bare gjentok Putins fordommer og paranoia til presidenten, men at han sågar aktivt forsterket dem. Dette (Patrusjev) er en mann som tror på mange av de verste konspirasjonsteoriene om Vesten, sa den britiske Russland-kjenneren til sin egen Youtube-kanal søndag, før tirsdagens oppklaring.

Et annet spørsmål er hvor stor – eller hvor liten – innflytelse Sergej Sjojgu får i Patrusjevs tidligere rolle.

– Jeg tror Sjojgus makt som leder av sikkerhetsrådet blir ganske begrenset. Alt handler om Vladimir Putin nå. Det meste handler om at alle går rundt og gjetter hva Putin ønsker, for så å prøve å gi ham det, sier FFI-forsker Tor Bukkvoll.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at Sjojgu kommer til å gjøre ting bedre, men han kommer ikke til å gjøre situasjonen verre. Det er en fattig trøst, men likevel en trøst, mener Mark Galeotti.

PS. Aleksej Djumin, som i likhet med Patrusjev har vært blant Putins nærmeste allierte i lang tid, får også en rolle som rådgiver for presidenten. Djumin går fra å være guvernør i fylket Tula, skriver NTB.

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I mars 2024 ble Putin gjenvalgt som president med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

(Kilder: NTB, AFP, The New York Times)

