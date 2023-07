RV-veteran bekymret for solbrille-effekt ved høstens valg

Allern var partileder for Rødts forløper Rød Valgallianse og er bekymret for at den klønete håndteringen kan skade partiet.

Meningsmålinger har vist at Rødt ved kommune- og fylkestingsvalget i september kan gjøre sitt beste valg noensinne.

– I seg selv er saken av begrenset betydning, spesielt juridisk, men historien leder lett til et mediedrev når den som anklages, vikler seg inn i forklaringer som er ufullstendige, og på noen måter misvisende, sier Allern til Klassekampen.

Moxnes har fått kritikk for at han ikke la alle kortene på bordet med en gang.

– Saken og de litt skiftende forklaringene kan skade tilliten til Moxnes som leder, i det minste på kort sikt, mener Allern, som tror saken kan ta oppmerksomheten fra politiske saker, også internt i partiet.

Andre tidligere partiledere, som Torstein Dahle, Aslak Sira Myhre og Finn Sjue, er alle enige om at Moxnes bør fortsette som partileder, og at han og partiet må ta lærdom av hendelsen.

[ Kan bli norsk igjen ]

[ Putins grep overrasker ekspert: – Veldig uvanlig ]