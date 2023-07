Ut og stjæle solbriller

Det er ikke hver dag vi leser om toppolitikere som stjeler. Men fredag fikk vi altså vite at partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, ble tatt i nasking på Gardermoen i midten av juni.

Politiet mener han handlet forsettlig, og Moxnes måtte betale et forelegg på 3000 kroner.

Gårsdagens nyhet satte kommentarfeltene i sving, men støtten til Moxnes var overveldende og nærmest uforbeholden.

Tyveriet fremstod som et uhell. Moxnes sa rett ut selv at han var flau – og vi var flaue sammen med ham. Så flaue at det nesten sved i kinnene.

Men nasking? På høylys dag? Utført av en profilert politiker med millionlønn? I en av Norges best overvåkede butikker? Umulig.

«Dette kan skje selv den beste» og «dette kunne absolutt skjedd meg også», var budskapet som gikk igjen i sosiale medier. Om noe, så lurte en del av oss på hvorfor kommunisten hadde siklet på solbriller fra Hugo Boss, storkapitalen selv.

Spørsmålet er hvorfor ryggmargsrefleksen hans ikke kicket inn

Vi liker jo å holde fast ved at folk er uskyldige til det motsatte er bevist. Detaljene som først kom fram, tilsa at dette absolutt kunne være snakk om et uhell. At han bare var distré. At han trolig ble tatt med brillene på nesetippen, rett utenfor butikken.

Forklaringen til Moxnes underbygget dette:

– Mitt ønske har vært å gjøre opp for meg. Jeg har jo gått ut av en butikk med briller uten å betale, så selv om det ikke var med vilje, er det ryddigst sånn, sa Moxnes til NRK.

Agurknyhet, lød derfor dommen i sosiale medier. Men dette var versjon 1 av saken. Som i politikerskandaler flest, kommer det gjerne en versjon 2, og da med detaljer som forverrer saken.

I går kveld kunne NRK melde at Moxnes hadde lagt solbrillene i lomma. Og da en vekter oppsøkte ham en halvtime senere, hadde tjuvgodset funnet veien inn i kofferten hans, og prislappen var tatt bort.

Angivelig fordi han fikk panikk, som han skriver i sin egen forklaring i et Facebook-innlegg.

Panikk eller ikke. Forklaringen om en mann som «bare ville gjøre opp for seg», henger plutselig ikke på greip. «Dette kunne skjedd hvem som helst»-historien slår sprekker.

Hva som foregikk i Moxnes hode, kan ingen vite. Det er ikke vits å spekulere i. Spørsmålet er hvorfor ryggmargsrefleksen hans ikke kicket inn.

Moxnes er folkevalgt til vår lovgivende forsamling, Stortinget. Da er det undergravende når han selv bryter loven, og prøver å komme unna med det. Det er dette som skaper mistillit og politikerforakt, enten det handler om triksing med pendlerboliger, inhabilitet eller – ja, nasking.

Tillit er livsviktig for politikere, og her i Norge er vi i utgangspunktet svært tillitsfulle. Men tilliten kommer ikke gratis, det har pendlerbolig-sakene vist oss.

I Norstats meningsmåling for Aftenposten svarte hele 65 prosent at de har fått «litt» eller «mye» mindre tillit til norske politikere, etter avsløringene i fjor høst.

Tvilen kom Moxnes til gode i første runde av solbrille-gate. Rødt-kolleger sier i dag til NRK at de har tillit til partilederen, også etter at de nye opplysningene har kommet fram. Spørsmålet er om velgerne har tillit til ham.

De fleste av oss tror og håper at Moxnes bare var klønete og dum. Men noen vil nok lure på om Moxnes ikke bare er en lang mann – men om han også har lange fingre.

Det er svært uheldig for både partilederen og partiet, som nå skal kapre velgerenes tillit før høstens valg, hvor mange rødgrønne flertall står på spill.

Hvis jeg kunne stilt Moxnes ett spørsmål, frister det å sitere artisten Kim Larsen:

Så hvad gør du nu, lille du?





