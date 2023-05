Sogneprest til jente (14): – Har du hatt sugardaddy før?

En sogneprest og familiefar fra Østlandet kom i kontakt med mindreårige barn på nettet og fikk dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Deretter sendte de mannen bilder og videoer av dette mot betaling.

Dette innrømte den daværende sognepresten da rettssaken mot ham startet i tingretten tirsdag.

Til sammen er det fem fornærmede i saken, deriblant én gutt. Politiet mener mannen truet gutten dersom han ikke gjorde som mannen sa. Rent juridisk regnes denne handlingen som en voldtekt.

Alle overgrepene skjedde på nettet.

Mannen erkjente straffskyld for samtlige tiltalepunker, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

Ba om tilgivelse

Under rettens første dag forklarte mannen seg om det han hadde gjort. Han snakket også mye om hvordan saken har påvirket ham.

– Det er ganske tøft å sitte her, men det er min egen skyld. Det å bli avslørt og pågrepet har vært både en katastrofe og befrielse på samme tid, sa han.

Han sa videre at saken har vært tøff for familien hans, men at han er glad for at kona fremdeles støtter ham. Den tidligere sognepresten benyttet også anledningen til å be om tilgivelse.

– Jeg vil uttrykke en sterk beklagelse for alle de fornærmede og for dem jeg har vært et forbilde for gjennom jobben min, var noe av det han sa.

Jeg opplevde samme spenning om de var 14, 18 eller 20 år. — Tidligere sogneprest

– Jeg trodde ikke jeg ville bli avslørt

Den tidligere sognepresten forklarte at han har hatt et problematisk forhold til pornografi siden han var barn. Han beskrev det nærmest som en avhengighet.

Han forklarte også at han hadde brukt chattetjenesten Omegle i lang tid, i hvert fall siden 2012. Det var via denne tjenesten han kom i kontakt med barna.

Sakene han er tiltalt for gjelder kun forhold som skjedde i 2022, men både mannen og politiet har åpnet for at det kan ha skjedd lignende forhold ved tidligere anledninger også – uten at det foreligger noen beviser for det.

– Jeg trodde ikke jeg ville bli avslørt, så da lot jeg det fortsette, sa mannen under sin forklaring.

Alder ingen hindring

Første dag av rettssaken ble det lagt fram chattesamtaler mellom mannen og én av de fornærmede jentene som han kom i kontakt med på Omegle og senere snakket med på Snapchat.

– Har du hatt sugardaddy før, er noe av det første mannen spør henne om.

(Politiet)

En sugardaddy er en eldre mann som ønsker et forhold med en person, som regel en ung kvinne, der han gir penger eller gaver mot å tilbringe tid med eller motta ytelser fra denne personen.

Senere spør han jenta om hun vil være hans sugardaddy, mot at hun sender ham nakenbilder:

Deler av chattelogen mellom sognepresten og en 14 år gammel jente. (Politiet)

De ble begge enige om at den daværende sognepresten skulle sende jenta et gavekort på 500 kroner mot at hun sender ham flere nakenbilder i løpet av en halvtime. Avtalen ble gjort, til tross for at han visste at jenta bare var 14 år gammel.

– Jeg skjønner at det rent juridisk er forskjell på en 15-åring og en 16-åring, men det er ingen forskjell på hvordan jeg ser på dem, sa mannen i sin forklaring.

– Jeg opplevde samme spenning om de var 14, 18 eller 20 år, la han senere til.

Ga detaljerte instrukser til 14-åring

I chattesamtalen mellom de to gir mannen tydelige instrukser til jenta om hva han ønsker å se. Jenta sender så bilder til ham, men hun fulgte ikke mannens instrukser da han ba henne om å ta på seg selv og filme det.

– Jeg så at han hadde gjort dette med andre før også. Jeg så det på måten han skrev til meg, er noe av det jenta sier i et tilrettelagt avhør som ble avspilt for retten tirsdag.

Mannen oppa ikke sin ekte identitet til jenta. Hun visste derfor ikke at han var sogneprest. Han hevdet overfor henne at han var 49 år gammel, noe som er yngre enn det han egentlig var. Han skrev også at han ville møte henne, men dette skjedde aldri. Ifølge politiet skal ikke mannen ha møtt noen av barna han forgrep seg på i virkeligheten.

Politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten (til venstre) og politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen under rettssaken i tingretten. (Kenneth Stensrud)

Begikk nettovergrep fra presteboligen

Vest politidistrikt mottok en anmeldelse fra jentas mor den 2. august i fjor, etter at hun hadde oppdaget pengeoverføringene til datteren.

På bakgrunn av disse opplysningene startet politiet etterforskning. I begynnelsen var målet å identifisere mannen, noe politiet til slutt klarte. Det skulle vise seg at han var en familiefar og sogneprest fra Østlandet.

Saken ble da sendt over til Øst politidistrikt, som planla en aksjon for å pågripe mannen. Han ble pågrepet i presteboligen den 29. august. Både presteboligen og andre steder ble ransaket.

Mannen erkjente i tingretten at noen av nettovergrepene ble begått fra presteboligen. Dette støttes av tekniske bevis i saken.

Kastet ut av kirken

Kort tid etter at mannen ble pågrepet og siktet av politiet, valgte kirken å frata ham retten til å fortsette i yrket.

– Prester er avhengig av høy tillit. En sak som innebærer alvorlig tillitsbrudd gjør at man ikke har den tilliten man er avhengig av for å være prest, sa biskopen i bispedømmet hvor mannen praktiserte til Dagsavisen da.

Kristin Morch, som forsvarte mannen mens han fortsatt ble etterforsket av politiet, har tidligere uttalt til Dagsavisen at den tidligere sognepresten innrømmet å ha begått nettovergrep.

– Han er forferdelig lei seg overfor de fornærmede, familien sin og kirken, uttalte Morch til Dagsavisen i november i fjor.

Dette er mannen tiltalt for

Ett tilfelle av brudd på straffeloven § 299: For å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Ett tilfelle av brudd på straffeloven § 302, jf. straffeloven § 16: For å ha forsøkt å ha seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller å ha forsøkt å få et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

Ett tilfelle av brudd på straffeloven § 302: For å ha fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

Fem tilfeller av brudd på straffeloven § 311 første ledd: For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Ett tilfelle av brudd på straffeloven § 305 bokstav a: For i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Ett tilfelle av brudd på straffeloven § 316 første ledd: For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag og på den måten fått noen til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

