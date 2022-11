Tidligere sogneprest innrømmer å ha forgrepet seg på barn: – Han er forferdelig lei seg

I slutten av august ble en sogneprest fra Østlandet pågrepet og siktet av politiet, etter at han skal ha overtalt en ung jente fra Bergen til å sende ham nakenbilder mot betaling.

Siden da har siktelsen blitt utvidet til å også gjelde voldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Til nå har fire barn status som fornærmede i saken.

Mandag denne uka ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker, etter at han samtykket til videre fengsling.

I en kommentar til Dagsavisen, via hans forsvarer Kristin Morch, forteller mannen at han er lei seg for det som har skjedd.

– Han er forferdelig lei seg overfor de fornærmede, familien sin og kirken, sier Morch.

[ Sogneprest fratatt retten til å være prest på grunn av overgrepssak ]

Benekter voldtekt

Den tidligere sognepresten erkjenner å ha gjort alt som politiet har siktet ham for, med unntak av voldtekt. Politiet har siktet ham for dette fordi de mener han truet en gutt til å sende ham nakenbilder. Dette benekter den siktede mannen.

– Han erkjenner kontakt med gutten, men ikke at det har vært truende atferd, sier Morch.

Tidligere denne måneden ble det kjent at mannen hadde blitt fratatt retten til å være prest.

– En sak som innebærer alvorlig tillitsbrudd gjør at man ikke har den tilliten man er avhengig av for å være prest, sa biskopen i bispedømmet hvor mannen tidligere ledet en menighet.

Mannen presiserer til Dagsavisen at ingen av forholdene skal ha skjedd i jobbsammenheng. Han hevder også at han ikke skal ha hatt fysisk kontakt med noen av de fornærmede i saken.

[ Mann dømt for å ha slått og sparket hund ]

Angrer på at han ikke slettet overgrepsmateriale

Politiet mener mannen kom i kontakt med barn på nettet for å utveksle nakenbilder med dem.

Ifølge en tidligere fengslingskjennelse skal han ha fristet barn med gavekort mot at de sendte ham nakenbilder.

Da politiet startet å etterforske mannen, sikret de seg en rekke elektroniske spor. På en skytjenestekonto som mannen disponerte, fant de til dels grovt overgrepsmateriale av barn. Til sammen dreier det seg om 90 bilder og 1.807 filmer som politiet har vurdert som ulovlige.

Nye av dette hevder mannen stammer fra langt tilbake i tid.

– Dette er ikke noe han har produsert eller delt, men mottatt og dessverre ikke slettet, sier forsvareren hans.

[ Barnevernsmotstander truet dommer med søksmål før rettssak mot ham skulle starte ]

Frykter gjentakelsesfare

Politiet etterforsker fortsatt saken og har opplyst til tingretten at det tas sikte på å gjennomføre en rettssak mot mannen i saken i løpet av første halvdel av 2023.

Tingretten mener det å holde mannen fengslet fram til da ikke vil fremstå som uforholdsmessig, med tanke på sakens alvorlige karakter og det de anser som en fare for at mannen vil begå nye overgrep hvis han løslates.

[ Mann dømt for besittelse av overgrepsmateriale av barn - kan slippe fengsel ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen