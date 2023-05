På fredag ble en mann i 20-årene dømt for en rekke lovbrudd, deriblant dyremishandling. Mannen erkjente straffskyld for dette tiltalepunktet under rettssaken i Søndre Østfold tingrett. Politiet kunne nemlig legge fram en video som bevis.

Den viser mannen sparke til en sel som lå på Fleischer Brygge i Moss den 11. november i fjor. I videoen høres og ses også en rekke andre unge menn og ungdommer som blir vitne til dyremishandlingen. Personen som filmer kommenterer blant annet hvor søt selen er.

Flere personer forsøker å ta på selen, inkludert den domfelte mannen. Idet selen forsøker å komme seg unna, sparker mannen selungen slik at den faller i vannet. Selen blir liggende stille i vannkanten en stund, før samme mann går bort og tar på den nok en gang. Da forsvinner det lille sjøpattedyret ned i vannet.

Etter at mannen sparker til selen, reagerer noen personer med latter, mens andre spør hvorfor han gjorde det.

– Det er ikke synd på den, den prøvde å bite meg, hører man mannen si i videoen.

Her kan du se videoen:

(Dagsavisen har klippet bort deler av videoen og fjernet lyden for å unngå identifisering av personene)

Her sparker han til selungen - nå er han dømt for dyremishandling (Privat)

Reagerer med avsky

Før selen blir sparket, kommenterer flere personer i videoen at selen virker skadet. Biolog Rune Aae mener derimot at det ikke stemmer. I stedet dreier det seg om en selunge som sannsynligvis har kommet bort fra moren sin, mener han.

Det er derimot fullt mulig at selen ble skadet av selve sparket.

Biolog Rune Aae får vondt i hjertet av å se videoen. Her under avdukingen av Freya-statuen i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

– Et spark som dette kan føre til indre blødninger eller skader på innvoller, sier biologen, som lenge har engasjert seg i naturvernsaker.

Aae håper at selen overlevde.

– Jeg får helt vondt i hjertet når jeg ser slike angrep på forsvarsløse dyr som bare ligger og slapper av. Det er noe av det nedrigste man kan gjøre mot naturen. Jeg synes det er helt avskyelig. At det går an å være så hjerterå, sier han.

Selen i videoen er en ung og liten steinkobbe. (Privat / Politiet)

Drar paralleller til Freya

Også Siri Martinsen, leder for dyrevernsorganisasjonen NOAH, reagerer med avsky når hun får se videoen.

– Dette er en veldig tankeløs og usympatisk oppførsel mot et vilt dyr, forteller hun.

Også Martinsen, som er utdannet veterinær, er bekymret for at selungen kan ha blitt skadet av sparket.

– Å sparke et dyr ned en steintrapp kan føre til alvorlig skade, sier hun.

Siri Martinsen, leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH. Her fotografert i Høyesterett i forbindelse med en annen rettssak. (Kenneth Stensrud)

NOAH-lederen sier videoen får henne til å minnes Freya-saken. Freya var en hvalross som til slutt ble avlivet, etter at den dukket opp langs kysten i Oslofjorden i fjor sommer. Martinsen var i likhet med Aae en av de fremmøtte da statuen av Freya ble avduket i Oslo forrige måned.

– Her ser vi også hvordan folk stimler seg sammen og er nærgående mot ville dyr på grunn av nysgjerrighet. Her har en person tydd til vold fordi han lar seg provosere av at dyret ikke skjønner at det skal stille opp for mennesker. Det er en manglende forståelse for at vi har å gjøre med et villdyr som blir omringet av noe det ser på som en trussel, og blir redd og vil forsvare seg. Det er dessverre noen av oss som ikke klarer å gi ville dyr det rommet de skal ha, sier NOAH-lederen.

Banket også opp mennesker

Mannen ble også dømt for å ha utøvd vold mot mennesker. Samme dag som han sparket til selen, var han med på et ran av en mann i Moss sentrum. Mannen måtte til legevakten. Det måtte også en annen mann, som ble utsatt for blind vold av den domfelte og en rekke andre personer. Volden skjedde på Fleischer Brygge i Moss, samme sted hvor selen ble angrepet, og førte blant annet til et kutt på hodet som måtte sys.

Tingretten konkluderte med at konsekvensen av denne volden lett kunne ha blitt mer alvorlig.

Den domfelte ble også dømt for å ha stjålet en bil og kjørt den uten førerkort.

Til sammen satte Søndre Østfold tingretten mannens straff til åtte måneders fengsel. Mannen er tidligere straffedømt for flere tilfeller av vold, da som mindreårig.

---

(Kenneth Stensrud)

Steinkobbe

Steinkobbe er den vanligste selarten langs norskekysten.

Siste landsdekkende, ukorrigerte minimumsestimat for steinkobbe på norskekysten er anslått til rundt 7.600 dyr (i 2018).

Steinkobbe kalles gjerne kystsel fordi de holder til i kystnære områder.

De ligger på holmer og skjær når de skal yngle, røyte eller bare ta seg en hvil.

Kilde: SNL

---

