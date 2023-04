Olivia Hegdehaugsveien stenger på ubestemt tid

«Kjære gjester. Olivia i Hegdehaugsveien er midlertidig stengt.

Vi har dessverre blitt nødt til å stenge restauranten i Hegdehaugsveien midlertidig fra og med i dag og på ubestemt tid. Grunnen er at Fellesforbundet har varslet sympatistreik og blokade. Det betyr at Fellesforbundet sørger for at vi ikke får levert varer til restauranten.» skriver restaurant-kjeden i en pressemelding på sin nettside.

Streiket i syv uker

De streikende i Olivia er fagorganisert i Fellesforbundet og har streiket i syv uker, fordi ledelsen har avvist deres krav om å innføre en tariffavtale på arbeidsplassen. Torsdag før påske fikk de støtte fra flere fagforbund og politikere foran restauranten i sentrum av Oslos vestkant. En av dem var byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– La meg igjen snakke direkte til ledelsen i Olivia. Det er snart påske, så la meg minne om en gammel fjellvettregel: Det er ingen skam å snu, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i sin appell til de streikende.

I midten av mars møttes partene hos Riksmekleren uten at de kom til enighet. Arbeidsgiveren i Olivia har argumentert med at et flertall av de ansatte heller foretrekker en husavtale, som de omtaler som en lokal tariffavtale.

Det er ikke ofte fagbevegelsen tar i bruk sympatistreik, skriver NTB. Det innebærer at fagorganiserte som ikke selv er omfattet av en konflikt, går ut i streik for å øke presset mot arbeidsgiverne i konflikten.

Ifølge Klassekampen er Tine blant bedriftene som streiker i sympati. De fagorganiserte i Tine skal ikke lenger levere meieriprodukter til restauranten. I tillegg står Tine for distribusjonen av varer fra Hansa Borg, så deres sympatistreik innebærer også at restauranten ikke vil få levert øl. Ansatte ved matleverandøren Asko går også ut i sympatistreik.

– Som tillitsvalgt er jeg litt i sjokk over at man i 2023 må gå til konflikt for å få tariffavtale. Det er alfa og omega for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår, sier hovedtillitsvalgt Mohammed Malik for NNN-medlemmene i Tine til avisen.

Håper på egen avtale

«Olivia i Hegdehaugsveien er i konflikt med Fellesforbundet som har krevd å få inn sin tariffavtale på restauranten. Ledelsen i Olivia vil at flertallet av medarbeiderne skal få bestemme, og de vil ha Olivias egen lokale tariffavtale, som er bedre tilpasset behovene til medarbeiderne og bedriften.

Vi håper å kunne åpne igjen så fort som mulig, og kommer tilbake med mer informasjon om dette etter påske. I mellomtiden er dere hjertelig velkommen til en av våre andre restauranter.» skriver de videre på nettsiden.

Inviterte ledelsen til Rådhuset

I sin appell inviterte Raymond Johansen ledelsen i Olivia til et møte på hans kontor på Rådhuset.

– Vi samarbeidet godt under pandemien, og jeg anerkjenner hotell -og restaurantbransjen som viktige hjørnesteinsbedrifter. Vi i Oslo kommune har gått i front for ordentlige arbeidsforhold, og jeg synes både denne streiken og begrunnelsen for den er beskjemmende. Jeg håper de har mot til å møte meg for å diskutere, legge fram og begrunne hvorfor de mener at det er urimelig å ha tariffavtaler, sa Johansen til Dagsavisen.

Sjef i Olivia Norge, Fredrik Remmen, svarte at han synes det er dumt at politikere og andre uttaler seg om ting på det han mener er sviktende og feil grunnlag.

– Vi vil heller invitere Raymond Johansen til oss, sånn at han kan se med egne øyne at vi har ordnede forhold i Olivia, skrev han i e-post til Dagsavisen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at de har streiket i åtte uker. Det er feil, streiken har vart i syv uker.

