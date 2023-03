Raymond Johansen vil møte ledelsen i Olivia

– La meg igjen snakke direkte til ledelsen i Olivia. Det er snart påske, så la meg minne om en gammel fjellvettregel: Det er ingen skam å snu, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i sin appell til de streikende i Olivia Hegdehaugsveien.

De streikende i Olivia er fagorganisert i Fellesforbundet og har streiket i over seks uker, fordi ledelsen har avvist deres krav om å innføre en tariffavtale på arbeidsplassen. Torsdag fikk de støtte fra flere fagforbund og politikere foran restauranten i sentrum av Oslos vestkant.

Ber sjefene komme til Rådhuset

I sin appell inviterte Raymond Johansen ledelsen til et møte på hans kontor på Rådhuset.

– Forventer du et besøk fra ledelsen?

– Ja, jeg forventer egentlig det. Vi samarbeidet godt under pandemien, og jeg anerkjenner hotell -og restaurantbransjen som viktige hjørnesteinsbedrifter. Vi i Oslo kommune har gått i front for ordentlige arbeidsforhold, og jeg synes både denne streiken og begrunnelsen for den er beskjemmende. Jeg håper de har mot til å møte meg for å diskutere, legge fram og begrunne hvorfor de mener at det er urimelig å ha tariffavtaler, sier Johansen til Dagsavisen.

Han peker på at restaurantkjeden mottok flere millioner fra staten i koronastøtte under pandemien.

– Den norske stat ga en viktig koronastøtte, og jeg ga en viktig politisk støtte gjennom hele pandemien fordi jeg ønsket å gi dem en anerkjennelse, så jeg håper de kan møte meg, sier han.

Husavtale

I midten av mars møttes partene hos Riksmekleren uten at de kom til enighet. Arbeidsgiveren i Olivia avviser kravet om å innføre Fellesforbundets tariffavtale, og har argumentert med at et flertall av de ansatte heller foretrekker en husavtale, som de omtaler som en lokal tariffavtale.

– Det store flertallet av våre medarbeidere foretrekker vår egen tariffavtale, og vil ikke ha Fellesforbundets avtale. Streiken som Fellesforbundet nå fører utenfor en av våre restauranter, er dermed ikke medarbeiderne i Olivias streik», skrev Fredrik Remmen, Sjef for Olivia i Norge, i et innlegg i Dagsavisen tidligere i mars.

