Mann dømt for ran i Oslo – skyldte på tvillingbror med lik DNA

Ranet skjedde 14. november i fjor på Shell Ullern i Oslo. Raneren viste fram en gasspistol og uttalte «dette er et ran, unnskyld», eller noe lignende til mannen som sto i kassen, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Saken ble først omtalt av Avisa Oslo.

Ranet var over på 30–40 sekunder. Utbyttet var på kun 1.648 kroner.

Gjerningspersonen kom seg unna, men politiet fant flere gjenstander de mener han kastet fra seg. Sentralt i rettssaken sto et DNA-spor som ble funnet på pistolen som politiet mener ble brukt under ranet. Den ble funnet i en hage i nærheten. Tiltalte sa i retten at DNA-materialet kunne stamme fra broren, men ble likevel dømt.

Retten benyttet eliminasjonsmetoden og kunne på bakgrunn av flere opplysninger slå fast at det er helt usannsynlig at broen kunne rukket å gjennomføre ranet i denne tidsperioden.

Dessuten hadde broren «forholdsvis mye skjegg» på bilder tatt bare en drøy uke etter ranet, noe raneren ikke hadde. De to hadde også ulike klær, men tiltalte mente i retten at tvillingbroren kunne ha tatt på seg hans klær. Han ble ikke trodd.

– På bakgrunn av det som er gjennomgått, er retten sikker på at det var tiltalte som begikk ranet på Shell bensinstasjon i Bærumsveien 14. november 2022, og det kan utelukkes at det kan ha vært tvillingbroren, heter det i dommen.

Tiltalte ble dømt til ubetinget fengsel i ett år.

