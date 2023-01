Medlemsvekst for Arbeiderpartiet – Giske-lokallag bidrar kraftig

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det er ingen tvil om at det er ett fylke og spesielt ett lokallag som har fått mye oppmerksomhet rundt medlemstall i året som har gått, og jeg synes det er utrolig hyggelig at Nidaros og Trøndelag har fått så mange nye medlemmer til partiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Hun sender en hilsen til alle de nye medlemmene – og også til dem som har jobbet med å verve dem.

– Solid jobb

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske har markert seg som leder av lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim, som har hatt rakettvekst det siste året.

Lokallaget opplyste nylig at de har over 3.000 medlemmer, noe som gjør det til landets største og større enn flere fylkeslag i partiet.

– Medlemmene er selve kjernen av partiet vårt og er utgangspunktet for alt vi foretar oss. Derfor er det veldig hyggelig med vekst i medlemstallet i år også og det er gjort en solid jobb i partiorganisasjonen over hele landet for å oppnå dette, sier Stenseng.

Fire fylker går tilbake

En oversikt Arbeiderpartiets partikontor sendte ut torsdag, viser at 10 av 14 fylkeslag har hatt medlemsvekst i 2022.

Til sammen har Ap nå 48.444 medlemmer, som er 2.803 flere enn i fjor. I Trøndelag er det kommet til 2.629 nye medlemmer det siste året, noe som tilsvarer nesten 94 prosent av den netto medlemsveksten.

Veksten er størst i Trøndelag, Finnmark og Nordland, mens medlemstallet går tilbake i Østfold, Oslo, Innlandet og Rogaland.

Omdiskutert

Trond Giske har lenge vært en omdiskutert person i Arbeiderpartiet. Han måtte gi seg som nestleder i 2015 etter flere varsler mot ham. Giske beklaget sin oppførsel, men hevdet også at det var kommet «grunnløse og falske varsler».

I november i 2021 ble Giske leder av lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim, som den gang hadde 16 medlemmer.

Siden den gang har partilaget vokst raskt. Ifølge VG hadde talte det vel 300 medlemmer ved inngangen til 2022, og har økt med ytterligere 2.650 i 2022. Dermed har laget stått for mesteparten av nettoveksten til Arbeiderpartiet i 2022.

Giske sier til avisen at han er veldig glad for at de har bidratt til mye av veksten.

– Det er veldig hyggelig at Ap går fram. Vi trenger det i en tid med triste målinger, sier han, og påpeker at også andre fylkespartier har fått flere medlemmer.

Maktfaktor

Antall medlemmer i lokallagene og fylkeslagene avgjør hvor mange mandater man får på årsmøter og landsmøter. Dermed har Nidaros Sosialdemokratisk Forum vokst seg til en betydelig maktfaktor i partiet. En stor andel av medlemmene deres kommer fra andre deler av landet enn Trondheim, og det har dermed oppstått en diskusjon om hvorvidt disse medlemmene skal telle like mye.

Et vedtektsutvalg har allerede jobbet med disse reglene siden våren 2021, og leverte før jul sine anbefalinger til Aps sentralstyre.

Sentralstyret er i gang med behandlingen av saken og skal senere levere en innstilling til landsstyremøtet. En endelig avgjørelse tas på landsmøtet i vår. Inntil da gjelder de gamle reglene for representasjon på årsmøter og landsmøter.

Hele listen

Her er hele listen over medlemstallet i partiet ved utgangen av 2022 (året før i parentes):

Østfold: 2.333 (2.430)

Akershus: 3.948 (3.928)

Oslo: 4.572 (4.755)

Innlandet: 5.819 (6.229)

Buskerud: 1.948 (1.873)

Vestfold og Telemark: 3.878 (3.701)

Agder: 2.392 (2.362)

Rogaland: 2.632 (2.679)

Vestland: 5.128 (5.081)

Møre og Romsdal: 2.042 (1.979)

Trøndelag: 7.584 (4.955)

Nordland: 2.864 (2.612)

Troms: 1.672 (1.558)

Finnmark: 1.540 (1.399)

Svalbard: 36 (31)

Ap – sentralt: 56 (69)

Totalt: 48.444 (45.641)

