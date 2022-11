Pilot siktet etter helikopterulykken i Verdal

Av Ole Henrik Tveten/NTB

Piloten overlevde, mens en mann og en kvinne, begge 68 år gamle, mistet livet da et helikopter tirsdag styrtet på et jorde i Verdal. Etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Mollan sa på en pressekonferanse onsdag at piloten fortsatt er på sykehus og at han ikke er avhørt.

– Det er på grunn av hans helsesituasjon og sakens alvorlighet, sa Mollan.

Etterforskningslederen sier at politiet gjør undersøkelser mot piloten, og at dette fører til at piloten har status som siktet. Han understreker at det ikke er plassert skyld, selv om man er siktet i en straffesak.

– Men vi er nødt til å gjøre det for å få gjort de undersøkelsene vi har behov for å gjøre, for å opplyse saken på en best mulig måte, sier Mollan.

Flere hypoteser

Det er ennå ikke utformet en formell siktelse, men Mollan sier det ligger an til at siktelsen vil lyde på uaktsom overtredelse av luftfartsloven.

– Når det gjelder hypoteser for ulike årsaker til uhellet, så er selvfølgelig pilot en av tingene vi ønsker å undersøke. Men det kan også være mange andre årsaker, sier etterforskningslederen.

Kriminalteknikere gjorde tirsdag undersøkelser på stedet der ulykken skjedde. Onsdag var også Havarikommisjonen på stedet.

Ifølge Mollan håper de at arbeidene på stedet vil være ferdig i løpet av onsdagen. Helikoptervraket vil bli fraktet til Kjeller på Lillestrøm for nærmere undersøkelse.

Et titalls vitner

Ulykken ble varslet klokka 10.42 tirsdag. Så langt har politiet iverksatt flere undersøkelser, blant annet snakket med et titalls vitner.

– Både innsatspersonell som var først på stedet, naboer eller andre som har hørt lyder fra uhellet og vi har også snakket med personell fra det berørte firmaet, sier Mollan.

Helikopteret styrtet kort tid etter at det lettet fra Midtnorsk Helikopterservice, bare noen hundre meter unna. Bilder fra ulykkesstedet viser at det var tett tåke da nødetatene kom til ulykkesstedet.

Det var Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68), begge fra Overhalla kommune, som omkom i ulykken.

