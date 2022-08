Før regnet det med plastkonfetti. Nå tar Vålerenga og andre fotballklubber klimagrep

Fra 30. april i år ble det forbudt å bruke konfetti som inneholder plast, utendørs i Sverige, på grunn av faren for plastforsøpling. I Norge er det fortsatt tillatt å bruke slik konfetti, men det inkluderer ikke Intility Arena.

– Vi tillater ikke konfetti på vår stadion, sier Anita Alexandersen i Vålerenga Fotball Elite.

– Vi jobber nå med å konkretisere også andre tiltak rundt miljø og klima som gjør at vi kan bli like stolte av dette som av vårt arbeid for å inkludere alle, sier Lars Eirik Eggen.

Han er nylig ansatt som prosjektleder for samfunnsansvar og bærekraft i Vålerenga.

– Mangfold, inkludering og antidiskriminering har vært bærebjelker i klubben siden starten av Vålerenga mot rasisme i 1996, men dessverre har vi ikke vært så gode på å tenke på hvordan vi best mulig kan ivareta bærekraftsmålene knyttet til miljø, erkjenner Eggen.

Vurderer bikuber på taket

Nå står derimot de gode miljø- og klimatiltakene til Vålerenga nærmest i kø.

Fjernvarme er det allerede på Intility Arena, og nå prosjekterer klubben hvordan den i tillegg kan montere solceller på stadiontaket.

Et prosjekt som skal forbedre avfallshåndteringen i forbindelse med hjemmekampene, er igangsatt.

Det vurderes å etablere bikuber på stadiontaket for å ivareta biologisk mangfold.

Et samarbeid er startet med klimaetaten i Oslo kommune, hvor blant annet Klimapilotene er med på Vålerengas arrangementer rettet mot barn og ungdom.

Klubben ønsker å bedre energistyringen ved å etablere flere målepunkter for strømforbruket.

Det planlegges å supplere kioskutvalget med vegetarpølser.

Vålerenga ser også på hvordan klubben kan påvirke supporterne til å reise mer miljøvennlig til Vålerengas kamper.

I tillegg har klubben sluttet seg til landslagsspilleren og tysklandsproffen Morten Thorsbys miljøprosjekt «We Play Green», ved å utpeke Christian Borchgrevink som såkalt «#2-community-spiller».

Konfetti, med og uten plast, har satt sitt preg på mange fotballkamper, men nå må det feires på andre måter på stadig flere fotballarenaer. Bildet er fra kampen mellom Ålesund og Rosenborg i sommer. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

[ Vil ha slutt på dette regnet ]

– Norges mest miljøvennlige

– Dette er noen av de prosjektene som vi vil jobbe med utover høsten slik at vi minsker vårt fotavtrykk, og for å vise resten av Oslo at vi tar klimatrusselen på alvor, sier Lars Eirik Eggen.

Inspirasjon til arbeidet som nå er igangsatt, har Vålerenga fått fra andre klubber.

– Jeg ønsker å gi honnør til Odd og Bodø/Glimt som de senere årene har satt miljø og klima på dagorden. De har vært gode forbilder, og vi gleder oss til å ta opp miljøkampen med disse klubbene, sier Eggen.

Daglig leder i Odds Ballklubb, Einar Håndlykken, mener hans klubb fortsatt er bedre enn både Vålerenga og andre klubber på dette området.

– Odd er Norges mest miljøvennlige klubb og bruker ikke plastholdig konfetti, sier Håndlykken, som også kan se tilbake på en lang karriere som miljøverner.

Han ledet Natur og Ungdom, jobbet for Bellona og startet opp og var sjef for Miljøstiftelsen Zero i en årrekke før turen gikk til Odd.

Håndlykken ramser opp en rekke tiltak for å underbygge at Odd nå leder an blant fotballklubbene i kampen for klimaet og miljøet.

[ Nå får kronprinsparet energibrønner ]

Snusvettkampanje

Dette er noen av tiltakene:

Strømmen som Odd bruker produseres av solceller på det 4.500 kvadratmeter store tribunetaket på Skagerak Arena.

Skagerak Arena er «avfallsfri», på den måten at det ikke er noe restavfall.

Det selges ikke plastholdige produkter i Odds kiosker. I stedet for å selge Snickers, Japp og andre sjokolader med plastemballasje, selges sjokolade i løsvekt.

Odd har «smarte søppelbøtter» som gjør det mulig å premiere dem som sorterer riktig.

Klubben har gjennomført en snusvettkampanje sammen med snusprodusenten Swedish Match for å sørge for at snus – som inneholder plast – ikke kastes i urinaler og på bakken.

Odd var først i Norge med å fange opp plastgranulat fra kunstgressbanene sine.

Odd bruker olivenstein som alternativ til plastgranulat på én av sine baner.

[ Besteforeldre krever advarselsmerking av fossile produkter ]

Konfettivedtak i Tromsø

Heller ikke under fotballkampene i Tromsø brukes det plastkonfetti.

– Dette har vi et vedtak på, forteller Øyvind Alapnes, daglig leder i Tromsø.

– Har dere gjort noe annet for å avvikle hjemmekampene på en klima- og miljøvennlig måte?

– Et av de viktigste tiltakene er kampanjen «Sykle til kamp» hvor vi og vår samarbeidspartner Troms Kraft tilrettelegger for at tilskuere skal sykle til kamp, der syklene er bevoktet av vaktselskap og man i tillegg kan vinne premier. Dette har vært svært populært. I tillegg har vi innført kildesortering på stadion og jobber for å begrense spesielt plastemballasje, svarer Alapnes.

Sarpsborg 08 har to ansatte som jobber mot klubbens partnere med FNs 17 bærekraftsmål, forteller Roar Johansen, som er IT- og mediesjef i klubben.

– Ellers prøver vi etter beste evne og tenke miljø, både i hverdag og på kamp. Vi har ikke gått så langt som å forby bruk av plastkonfetti, men det henger nok sammen med at vi ikke har hatt noe problem med dette, sier Johansen.

[ Mange vil leve mer bærekraftig ]

Cupfinale med konfetti

Det samme er tilfellet på Åråsen Stadion, får Dagsavisen opplyst.

– Nå er det mer fokus på bærekraft enn før, i hvert fall når det gjelder plastkonfetti, forklarer Morten Stokstad, medie- og kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm Sportsklubb.

– Er dere opptatt av klima- og miljø på andre måter?

– Vi har blant annet kildesortering, som stadig vekk blir oppgradert kraftig. Vi er også bevisste på FNs bærekraftsmål og dette er noe vi tar opp med våre partnere, svarer Stokstad.

Rosenborg forteller at det hender supporterne bruker konfetti, både av papir og plast. Et forbud mot bruk av plastkonfetti, kan være aktuelt.

– Klubben har et ønske om at arrangementene våre skal ha et mindre fotavtrykk, og vi driver for tiden på å se på hvilke tiltak som vil bidra mest til dette, sier arrangementssjef Tor Arve Hegerberg.

Kristiansund ønsker ikke bruk av konfetti, selv om det unntaksvis har skjedd, mens Jerv og Haugesund opplyser at det ikke brukes konfetti på hjemmekampene deres, får Dagsavisen opplyst.

Norges Fotballforbund har ennå ikke et like avklart forhold til bruken av plastkonfetti.

– Så vidt jeg vet har vi ikke brukt konfetti på landskamper, men på cupfinalene har vi brukt plastkonfetti som ryddes av banemannskapet i etterkant, forteller kommunikasjonsrådgiver Morten Morisbak Skjønsberg i Norges Fotballforbund (NFF).

[ Ber Jonas krympe motorveibyggingen ]

Nytt bærekraftsprosjekt

– NFF har ikke et eget regelverk for bruk av konfetti, men vi forholder oss til norsk lov og regelverk på området, fortsetter Skjønsberg

– Vil dere fortsette å bruke plastkonfetti under cupfinalene?

– Hvordan vi gjør det på cupfinalen skal vi se på når vi starter detaljplanleggingen av arrangementet, svarer Skjønsberg.

Det kan også bli aktuelt å se på bruken av plastkonfetti i forbindelse med det nye bærekraftsprosjektet «Football for the Goals», som omfatter FN, UEFA og NFF, forteller han.

– Samarbeidet innebærer at klubbene i Eliteserien og Toppserien samt NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) og TV 2 skal jobbe med bærekraftmål på klubb- og liganivå. Det vil bli utviklet manualer for hvordan arbeidet skal skje i praksis, slik at alle i norsk fotball kan bidra til en bærekraftig framtid, opplyser Skjønsberg.

Et av målene er å erstatte dagens granulat i kunstgressbaner med annet miljøvennlig materiale innen 2030.

Dagsavisen har også kontaktet de øvrige klubbene i Eliteserien, men har ikke fått svar fra dem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen