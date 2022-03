Stort oppmøte under kvinnedagsmarkeringen på Youngstorget i Oslo

NTBs utsendte kunne melde om stort oppmøte og god stemning under årets 8. mars-markering på Youngstorget.

Hovedparolen var «Abort er kvinners valg – avskaff nemndene nå!», men også nye sterke slagord som «no more dickpics» og «ja til sexsalg» sto parallelt med mer tradisjonelle kvinnekampsverdier som likelønn og likestilling.

Disse var imidlertid ikke blant hovedparolene vedtatt av 8. mars-komiteen.

– Forstår demonstrasjonstoget

En av de oppmøte var Ap-politiker Petra Brinch fra Indre Østfold. Hennes fanesak var kvinners rettighet til å bestemme over egen kropp.

– Jeg går med en plakat som det står «min kropp, mitt valg» på, fordi vi har sett at den tidligere Høyre-regjeringen har forsøkt å innskrenke kvinners rettighet til å bestemme over egen kropp. Det er jeg sterk motstander av, og jeg mener at den kampen er det fortsatt viktig at vi tar, sa hun til NTB.

Før årets markering oppsto det en splittelse i kvinnebevegelsen i Oslo, da kun personer som definerer seg som kvinner fikk stemmerett på parolemøtet. Det resulterte i to tog, hvor utbrytertoget besto av blant annet polyamorøse, sexarbeidere og BDSM-folk.

– Jeg så at det gikk et eget tog videre før dette toget kom. Jeg forstår demonstrasjonstoget. Det er fortsatt mange kamper som gjenstår og vi er fortsatt ikke likestilt, og det ser man også på hetsen som transmennesker i samfunnet vårt opplever, understrekte Brinch.

Støtte til Ukraina

Under markeringen ble det også uttrykt solidaritet til kvinner i Ukraina som lider under Russlands krigføring.

Ordfører Marianne Borgen (SV) gikk i toget med parolen «Kvinner for fred. Solidaritet med Ukraina».

– For meg er dette en av de aller viktigste parolene i år. Å vise internasjonal solidaritet og søstersolidaritet med kvinner i Ukraina. Det er kvinnene og barna som er de største taperne i krigen. Da jeg ble spurt om å bære den, så ble jeg veldig glad og sa ja med en gang, sa Borgen til Avisa Oslo.

Afghansk aktivist holdt appell

Det ble holdt appell fra tidligere oljeminister i Afghanistan, Nargis Nehan, som nå er flyktning i Norge. 15 år gamle Mali Berg Zetterstrøm holdt appell om diskriminering i idretten.

Det ble også holdt appeller om menns vold mot kvinner, og om retten til abort og nemnder.

Tidligere på dagen avduket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Oslo Byes Vel blått skilt for Kim Friele i Haakon Tveters vei 12 på Skøyenåsen.

– Takket være Kim kan homofile og lesbiske gå på gata med ryggen rak og hodet hevet, sa Trettebergstuen til Avisa Oslo.

