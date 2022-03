Hvem: Rina Sunder. Født i India, oppvokst i Drammen.

Hva: Gründer, organisasjonsleder og podkaster. Etter en karriere som eneste kvinne blant kollegene, brenner hun for likestilling i næringslivet.

Hvorfor: 8. mars slapp hun podkast-episoden «Men who supports women», der hun intervjuer de mannlige partnerne til to mektige kvinner. Podkast-episoden er en del av Arne-kampanjen, som har som mål å rette søkelyset på manglende likestilling i næringslivet.

På selveste kvinnedagen hadde jeg ikke trodd jeg skulle intervjue noen om hvor bra mannfolk er. Hvorfor har dere valgt den timingen?

– Vi må snakke om mennene som jobber i det stille, uten å flagge det. De som støtter sine barn og partnere. Det er disse rollemodellene sønner våre trenger. Vi leser ofte om menn i næringslivet i en negativ kontekst i mediene, men jeg er opptatt av å gi menn creds. Jeg har truffet så mange menn i min karriere som er trygge, smarte og rause. I min verden var alle menn lyttende og inkluderende, selv om jeg alltid var den eneste kvinnen blant mine kolleger. Da jeg jobbet i Geelmuyden Kiese var alt resultatorientert, så det var mindre sjanse for å herse basert på kjønn.

Hvem har du intervjuet, da?

– Første mann ut måtte være en som vi har sett utallige bilder av de siste åtte årene, men har hørt lite fra – Erna Solbergs mann, Sindre Finnes. Vi ville høre hvordan det var så være en av få menn blant mange førstedamer. Han fortalte at klubben vokste i de årene Erna var statsminister. Blant annet hadde jo Tyskland en kvinnelig forbundskansler.

Nå er jo de to barna deres voksne, men hva fortalte han om hvordan de løste familiesituasjonen mens Erna var statsminister?

– Han fortalte at det var han som var hjemme med barna da Erna var ute og reiste. Noen måtte jo lage middag, som han sa.

I første episode av podkasten «Arne talks» forteller Sindre Finnes om hvordan han og kona Erna Solberg fikk familielivet til å gå opp mens hun var statsminister. (Naina Helen Jåma/NTB)

I politikken har vi fått en bedre kjønnsbalanse, men næringslivet har ifølge Arne-kampanjen en lang vei å gå. Var det derfor du også ønsket å intervjue mannen til Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted?

– Absolutt. Kristin Skogen Lund er regnet som landets mektigste mediekvinne. Men det var ikke lett å finne mannen hennes. Det viser seg at han heter Christian Lund, og er dommer i Borgarting lagmannsrett. Det var fantastisk å høre hvordan han delte historier fra livet deres.

Hva gjorde sterkest inntrykk på deg?

– Da Kristin fikk et jobbtilbud måtte de sette seg ned hjemme og se på hvordan kabalen skulle gå opp med fire barn under fire år. Han jobbet selv i næringslivet som advokat, men var villig til å gå ned mye i lønn og ta mer ansvar på hjemmebane for at Kristin kunne ta jobbtilbudet hun hadde fått. Hvor mange menn kan si at de har gjort det samme?

Nordiske Mediedager digital - NMD online 2020 Schibsted-topp Kristin Skogen Lund (i midten) har hatt mange viktige roller og verv i næringslivet. I den ferske podkast-episoden forteller mannen hennes, Christian Lund, hvordan han gikk ned i stilling slik at kona kunne takke ja til en karrieremulighet. (Thomas Brun/NTB)

Så bak hver en suksessfull kvinne står en …?

– Kjærlig mann. Det er kjærlighet i praksis når menn bryter ut av de tradisjonelle kjønnsmønstrene for å gjøre konas karrierevei lettere. Det finnes knapt noe større kjærlighetsbevis enn når du ser menn som Christian og Sindre som sier «jeg nedprioriterer min egen karriere for at kona mi kan skinne» .

Men det er jo paradoksalt at vi skal løfte fram menn som støtter kvinners karriere, når kvinner har gjort det samme for menn i århundre. Er det virkelig noe å klappe for i 2022?

– Det å løfte fram disse mennene er ikke det samme som å si at det burde være slik – absolutt ikke. Men vi er fremdeles der at samfunnet har flere menn enn kvinner i mektige posisjoner. Og hvorfor er det slik? At Erna kunne være statsminister mens hun hadde barn, hadde ikke vært mulig uten en mann som tok ansvar på hjemmebane. Derfor vil vi løfte mennene som gjør det mulig å få en bedre kjønnsbalanse. Jeg håper jo at podkasten bidrar til en normalisering av menn som løfter konas karriere fremfor sin egen.

Vi må over til de faste spørsmålene våre. Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine

Har du en favorittbok?

– Anna Karenina av Lev Tolstoj. Hvordan en mann kan skrive noe så dypt og inderlig om en kvinne vet jeg ikke.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke sa ja til mulig jobb i verdens ledende konsulentselskap, McKinsey & Company. Jeg var for redd til å satse.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– På listen over Norges hundre best betalte ledere i 2018, var det ifølge nettstedet Equality Check flere som het Arne enn det var kvinner. Jeg kunne gjerne stått fast i heisen med én eller alle disse topplederne som heter Arne.