– Mange opplever nok dette vedtaket som et svik mot små- og mellomstore bedrifter. Det er ikke det vi trenger når vi står midt i en krise, sier NHO-leder Ole Erik Almlid til TV 2.

Per i dag er bunnfradraget for formuesskatt 1,5 millioner kroner, noe som betyr at man ikke betaler formuesskatt dersom formuen din er på 1 million kroner. NHO mener at skatten må fjernes helt.

– Nå håper jeg jeg virkelig ikke flere partier går i løypa til Venstre, sier NHO-lederen.

(©NTB)