Støre vant slaget om rusreformen: – Vi skal ikke senke terskelen for å få unge inn i rus

Det var et splittet landsmøte som fredag tok stilling til saken. Den nervepirrende voteringen ble enda mer dramatisk da hele det tekniske systemet hengte seg opp.

Voteringen endte med at 188 delegater stemte for redaksjonskomiteens forslag om å si nei til full avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser med narkotika. Utfallet er i tråd med partileder Jonas Gahr Støres anbefaling til landsmøtet.

– Landsmøtet er veldig samlet på at vi nå må ta et krafttak for tunge rusbrukere, som skal møtes med helsehjelp, ikke straff. Det er jeg veldig glad for, sier Støre til NTB.

Begrenset avkriminalisering

Kompromisset betyr at Arbeiderpartiet går inn for å videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, men avkriminalisere for tunge rusavhengige.

Ap-lederen understreker at det er snakk om en begrenset avkriminalisering, men at det er flertall i partiet for fortsatt å kunne møte bruk av ulovlige stoffer med reaksjon fra samfunnet.

– Vi skal ikke senke terskelen for unge inn i rus. En generell avkriminalisering av narkotika frykter jeg mange unge mennesker vil blande sammen med legalisering, sier han.

En av tre vil ha avkriminalisering

Over en tredel av delegatene støttet dissensen i uttalelsen fra et mindretall i redaksjonskomiteen som gikk inn for full avkriminalisering.

Blant dem var Ap-tungvektere som Oslos byrådsleder Raymond Johansen, ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen og næringspolitisk talsmann Eigil Knutsen.

I forkant av voteringen fredag ettermiddag oppfordret Persen innstendig landsmøtet til å stemme for dissensen og understreket blant annet at likhet for loven også må gjelde i ruspolitikken.

– Jeg er selvfølgelig skuffet. Men jeg er glad for at landsmøtet beveget seg i riktig retning og sier ja til å avkriminalisere for tunge rusbrukere. Og så er vi enige om å styrke innsatsen for de unge, sier Persen til NTB.

Hun tror imidlertid det vil bli en utfordring å lage et forutsigbart skille mellom tunge rusavhengige og unge som er på vei inn i en ruskarriere.

Rusreform

Ap håper nå på nye forhandlinger i Stortinget, som nå har regjeringens forslag til rusreform til behandling.

Men uten Aps støtte til avkriminalisering kan hele reformen ryke. Regjeringen har tidligere uttalt at de er villig til å komme Ap i møte på mye, men ikke på dette punktet.