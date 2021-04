Sp og Frp jubler for Ap-vedtak: – Veldig gledelig

– Det er veldig gledelig at Ap nå tar avstand fra regjeringens rusreform og i stedet støtter Senterpartiets linje i ruspolitikken. Jeg inviterer Ap til samarbeid for en ruspolitikk der rusavhengige møtes med helsehjelp og ikke straff, men som ikke avkriminaliserer narkotika for alle, sier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, til NTB.

– Jeg har de siste årene vært overrasket over at Ap kunne gå slik i tospann med Venstre i narkotikapolitikken. At landsmøtet nå har satt foten ned, er oppløftende, ikke minst for barn og unge, tilføyer hun.

Nå starter arbeidet med å komme fram til en rusreform som prioriterer forebygging blant barn og unge, samt økt behandling og ettervern for de rusavhengige, understreker hun.

– Sp har fremmet forslag om dette i Stortinget og forventer nå Ap sin støtte, sier hun.

Frp: En stor seier for barn og unge

– Nå håper jeg Ap og Sp blir med på å skrote rusreformen, og at de ikke utsetter å stemme ned regjeringens forslag om avkriminalisering, sier Listhaug.

Hun sier politiet allerede er bekymret for at debatten om avkriminalisering er i ferd med å endre unges holdning til narkotika. Flertallet på Stortinget bør sende et klart signal om at man ikke aksepterer narkotikabruk, mener hun.

– Jeg vil også invitere Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere. Da vil vi få en reform som gjør livet til de rusavhengige bedre og hindrer at unge får livet sitt ødelagt av narkotika, sier Listhaug.

