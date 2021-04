SV, MDG og Rødt skuffet over Aps rusreform-vedtak: – Tråkker på alle som sliter med rus

– Jeg er svært skuffet over at Ap slo følge med Frp og Sp, og ikke med SV. Arbeiderpartiet skusler nå bort en historisk mulighet til å skape en mer effektiv og rettferdig ruspolitikk. Ingen vet når den muligheten kommer igjen, sier Lysbakken til NTB.

– Det Ap nå foreslår er ingen rusreform. Ropet om forandring, fra mange rusavhengige selv og svært mange av dem som jobber med, og forsker på, rusproblematikk, har ikke blitt hørt.

MDG: Vedtaket tråkker på alle som sliter med rus

– Dette er å tråkke på alle som sliter med rus, mener fungerende MDG-leder Arild Hermstad om Aps rusreform-vedtak.

– Vi burde ha sluttet å sende politiet etter sårbare personer og heller gitt helsehjelp, dialog, informasjon og oppfølging. Å true med bøter, fengsel og straff hjelper ikke. Det var grunnen til at mange unge i Ap er for rusreformen, dessverre tapte de, sier Hermstad

Han mener Ap med vedtaket bidrar til å skape større klasseforskjeller, og viser til at ungdom i østlige bydeler i Oslo straffes oftere enn ungdom i vestlige bydeler.

Å avkriminalisere narkotika er god sosialpolitikk og god antirasismepolitikk, slår han fast.

– Dette er spørsmål som går dypt inn i Arbeiderpartiets sjel. Derfor mener jeg det bør overlates til den enkeltes samvittighet, og at Ap burde fristille sine representanter når rusreformen skal behandles i Stortinget, sier Hermstad.

Rødt: Et gigantisk feilsteg fra Ap

– Dette er et gigantisk feilsteg fra Arbeiderpartiet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om rusreformvedtaket.

Moxnes mener det haster med sosialpolitisk rusreform gir uttrykk for skuffelse over at landsmøtet sa nei til full avkriminalisering.

– Et skille mellom såkalt tunge rusavhengige og andre bidrar ikke til behandling og hjelp. Det er et blindspor å skille rusbrukere inn i verdig trengende og ikke-verdig trengende. Vi kan ikke vite hvem som tar skade av straff på forhånd, sier han.

