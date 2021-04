Vinteren vil ikke helt slippe taket ennå

Det store bildet for den første helga etter påske er at det blir en grå helg for de aller fleste. Unntaket er østafjells som ligger i ly av et lavtrykk fra vest som dominerer værbildet.

– Det blir pålandsvind og snø langs kysten i Sør-Norge. Østafjells blir liggende i ly av dette og kan få relativt fint vær, hvor det er relativt kjølig med nordavind, sier vakthavende meteorolog Pernille Bornander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun oppfordrer folk i nord til å smøre seg med solkrem fredag, og sier det er mulig å sjekke UV-grad på met.mo.

Værvinner i nord

Et annet unntak fra det store grå værbildet er inngangen til helga i Troms og Finnmark.

Fredag er Troms og Finnmark den store værvinneren. Da er det endelig en skikkelig solskinnsdag i nord. Nå tar sola så godt at det kan bli varmt i husveggen. Dette kan bli en dag å ta vare på, sier Pernille Bornander.

Obs-varsel i vest

På Vestlandet sør for Stad er inngangen til helgen preget av snø. Meteorologisk institutt har sendt ut et obs-varsel da det er ventet 10–20 centimeter snø. Ved inngangen til forrige uke var det vår over store deler av Vestlandet. Mandag gikk det fra 0 til 30 centimeter snø.

– Derfor er det andre utfordringer enn bare et nytt snøfall på 10–20 centimeter. Det kan være mange som vurderer å skifte til sommerdekk nå. Da er konsekvensene så store at vi sender ut obs-varsel, sier meteorologen.

Men også i Sør-Norge oppfordrer meteorologen til å være oppmerksomme på at vinteren ikke helt har sluppet taket.

– Der det ikke kommer snø, vil det fortsatt være nattefrost. Da kan det være glatt på veiene om morgenen før sola tar tak, sier vakthavende meteorolog Pernille Bornander.

