Erna Solberg trosset smittevernråd i vinterferien

Saken er oppdatert

Familien samlet seg ifølge kanalen to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Den ene kvelden var alle ute og spiste – unntatt statsministeren selv, hun hadde problemer med et øye. Ifølge de nasjonale smittevernreglene kunne man i februar ikke være så mange på et privat arrangement på en restaurant.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg.

Høie: Skulle ikke ha skjedd

Helseminister Bent Høie sier til NTB at dette ikke skulle ha skjedd.

– Erna beklager derfor veldig at det har skjedd. Det er sånn at vi som bestemmer disse reglene og forteller om dem, vi må være ekstra påpasselige med å følge reglene selv, sier Høie.

– Har du gitt henne en liten irettesettelse?

– Det er ikke min oppgave å irettesette henne, Erna er en person som i høyeste grad forstår alvoret i denne situasjonen selv, sier helseministeren.

Flau statsminister

Hun sier familien dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på.

– Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, sier Solberg, som også kommer med en lang forklaring på Facebook etter at mediene har omtalt saken torsdag kveld.

Dagen etter restaurantbesøket samlet storfamilien på 14 seg, inkludert Erna Solberg, i en leilighet hvor de spiste sushi. Dette var ikke brudd på smittevernreglene, men i strid med myndighetenes anbefaling.

Ordføreren reagerer

Hols ordfører, Petter Rukke (Ap), syns det er veldig synd at dette skjedde.

– Det skaper jo en diskusjon etter et år med veldig hardt kjør rundt korona. Vi må hele tiden holde fokuset. Der må vi som politikere være forbilder og være klare på at vi alltid må følge reglene, sier han til VG.

Politiet har foreløpig ikke vurdert om de skal opprette noen sak på regelbruddet. (NTB)