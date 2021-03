Legemiddelverket kan ikke utelukke sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen

Saken er oppdatert

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ga torsdag grønt lys til fortsatt bruk av vaksinen.

– Dette betyr altså at vaksinen kommer til å fortsette å ha en betinget godkjenning. Det betyr imidlertid ikke at den skal eller må brukes i Norge, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Han sier at Legemiddelverket ennå ikke kan utelukke en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige blodpropper. Norske forskere ved Rikshospitalet mener det er en slik sammenheng.

To døde

Legemiddelverket bekrefter at seks personer fikk alvorlige komplikasjoner etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca, og at to av disse er døde.

– Vi har fått rapport om seks tilfeller, opplyser direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Det andre dødsfallet som skjedde etter vaksinering, og som nå blir undersøkt, skjedde på Tynset.

FHI: – Fortsatt vaksinepause for AstraZeneca

Folkehelseinstituttet vil foreløpig ikke åpne opp for at vaksinering med AstraZenica-vaksinen kan fortsette.

– Vi vurderer grundig om det er sammenheng mellom vaksinene og sykdomstilfellene. Vi tar EMAs vurdering til etterretning, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun sa at FHI vil fortsette sine undersøkelser og vurdere vaksinens plass, men sier at det er for tidlig å konkludere.

– Vi vil komme med en vurdering i slutten av neste uke, sa Stoltenberg på pressekonferansen torsdag kveld. (NTB)

Dette er koronavaksinen til AstraZeneca:

* Vaksinen heter offisielt ChAdOx1 nCoV-2019 og er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.

* Vaksinen ble 28. januar godkjent for bruk i EU og Norge. Den er fra før av godkjent i blant annet Storbritannia, India, Sør-Afrika, Brasil, Marokko og Bahrain.

* De siste ukene har det vært flere tilfeller i flere land av alvorlige blodpropper blant mottakere av vaksinen. Det er ett dødsfall i Norge og ett i Danmark. Norge, Danmark og flere europeiske land har stanset bruken av vaksinen på grunn av saken.

* En gruppe på Rikshospitalet, ledet av lege og professor Pål André Holme, har konkludert med at blodpropptilfellene skyldes en kraftig immunrespons knyttet til vaksinen.

* EUs legemiddeltilsyn sier torsdag AstraZenecas vaksine er trygg og anbefaler fortsatt bruk. EMA har gransket rapporter om blodpropp hos enkelte som har fått vaksinen.

* Folkehelseinstituttet varsler at Norge fortsatt vil ha pause i vaksineringen og at det vil komme en ny vurdering mot slutten av neste uke.

* AstraZeneca-vaksinen settes i to doser med intervall på 9 til 12 uker.

* Én enkelt dose gir 76 prosents beskyttelse i opptil 90 dager, viser en studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia. Etter andre dose øker beskyttelsen til 82 prosent.

* Vaksinen bidrar ifølge studien til bremse smittespredning. Én enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent.

* AstraZeneca-vaksinen er billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

* Er en såkalt vektorvaksine som ikke inneholder covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen, men kommer seg inn i cellene og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

* Kjente bivirkninger omfatter smerte på stedet der sprøyta ble satt, slapphet, hodepine, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré.

* Det er 121.800 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge, ifølge FHI.

