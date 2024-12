Jean-Michel Jarre spiller i Oslo neste sommer

«I tråd med Jarres ambisjon om å holde konserter på unike destinasjoner, har valget falt på Grefsenkollen fredag 13. juni», skriver OverOslo i sin pressemelding. Sist 76-åringen fra Lyon i Frankrike holdt en utendørskonsert i Oslo, i 2010, samlet han rundt 15.000 tilskuere på Akershus festning. Det er likevel småtteri sammenlignet med hans aller største konserter som har samlet flere millioner.

Under besøket på Grefsenkollen vil det trolig bli anledning til å høre instrumentale klassikere fra 1970-tallsutgivelsene «Oxygene» og «Equinoxe» med hele byen som bakgrunn. Og sikkert noe fra et par av hans mest kjente album fra nyere tid, «Electronica 1: The Time Machine» (2015) og «Electronica 2: The Heart of Noise» (2016) som brakte han tilbake etter en laber periode på 1990- og begynnelsen 2000-tallet.

Ikke en del av OverOslo

Konserten med Jean-Michel Jarre arrangeres fredagen før OverOslo 2025 går av stabelen, og inngår altså ikke formelt i neste års festivalprogram, selv om det er samme selskap som står bak evenementet.

– Jeg tror at for Jarre sin del er det venue som har vært det viktigste. Han elsker jo å jobbe med og rundt utgangspunkt som skiller seg fra det ordinære, og det må vi jo kunne si at Grefsenkollen kan by på. Men det føles utvilsomt litt spesielt at en artist som er kjent for spektakulære konserter i verdens storbyer, ønsker å utfordre seg selv og oss i et såpass intimt format, sier daglig leder i OverOslo, Lars Petter Fosdahl, til Dagsavisen.

– For øvrig håper vi jo at denne type artister kommer til oss fordi vi har oppført seg skikkelig og profesjonelt gjennom alle år og har bevist at vi også kan gjøre storskalaproduksjoner her oppe i skogen, sier Fosdahl.

Jean-Michel Jarre pour la première fois en concert aux Francofolies de la Rochelle Jean-Michel Jarre er kjent for sine spektakulære lysshow. Her fra en konsert i la Rochelle i sommer. (THIBAUD MORITZ/AFP)

Pyro, laser og lys

Jean-Michel Jarre regnes som en av de store pionerene innen elektronisk musikk, og spilte også to konserter i Norge i 2011, da innendørs i Oslo og Bergen. Han er imidlertid kjent for sine spektakulære utendørskonserter med massive laser- og lysshow, pyro og store fyrverkerikaskader. En av de siste var under avslutningen av sommer-OL i Paris, på selveste Stade de France.

Da han spilte på Akershus festning i 2010, lyste showet hans opp hele byen. Til den konserten inviterte han for øvrig norske Röyksopp som gjester, en duo han den gangen uttrykte stor beundring for.

Også på Grefsenkollen vil konsertdagen med Jean Michel Jarre suppleres med en rekke andre artister som er «musikalsk beslektet» med Jean-Michel Jarre, ifølge arrangørene.

Music-Songwriters Hall Bryan Adams er en av flere internasjonale toppnavn på OverOslo i juni neste sommer. (Chris Young/AP)

Bryan Adams og Katie Melua

Selve OverOslo-festivalen arrangeres i tidsrommet 18.–21. juni neste sommer, og programmet er allerede fyldig. Bryan Adams, Nile Rogers & Chic, Katie Melua, Lissie og danske Mø er blant de internasjonale artistene som er bekreftet til festivalen, mens Lars Vaular, M2M, Cezinando og Delara er blant de norske.

Det er likevel et større antall internasjonale artister på neste års plakat enn det har vært de siste årene. Da har OverOslo i likhet med mange andre festivaler i kjølvannet av pandemien hatt en stor overvekt av norske artister i toppen på plakaten. Fosdahl i OverOslo bekrefter at festivalmarkedet nå er i endring.

– Norske artister har vært veldig eksponert i Oslo siden 2022 og selv om norsk musikk er veldig populært og selger godt, tror jeg alle arrangører nå føler at det trengs mer internasjonalt krydder i 2025. Vi er svært fornøyde så langt og kanskje kommer det enda noe mer, sier han.

Konserten med Jean-Michel Jarre arrangeres av selskapet bak OverOslo, og billettene til denne konserten selges separat fra og med fredag 6. desember.