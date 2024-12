Tons of Rock med ny undergrunnsscene

Neste års Tons of Rock begynner å nærme seg oppløpssiden når det gjelder å få alle artistene på plass, men fortsatt gjenstår det noen plasser. I påvente av de siste større navnene etablerer de nå en helt ny scene på festivalplassen på Ekebergsletta, The Storm Stage. Her skal blant annet den årlige vinneren av bandkonkurransen som samler håpefulle fra hele landet spille. I tillegg kommer allerede etablerte band som Fixation og Cocktail Slippers.

Presenterer mangfoldet

– Dette er noe vi har ønsket og jobbet med i flere år. Vi ønsker å gi rom for og presentere mangfoldet og undergrunnen i rock og metal som stadig beveger seg fremover. Utfordringen har vært å finne et fysisk sted og å få programmeringen til å gå opp. Nå har vi funnet en bra løsning for dette og The storm is coming, sier Jarle Kvåle, bookingansvarlig i Tons of Rock, til Dagsavisen.

For det meste handler store festivaler om hvem som topper plakaten. Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo har allerede sluppet neste sommers hovednavn, blant dem Muse, Green Day, Sex Pistols, Dream Theater og Kaizers Orchestra. På The Storm Stage skal en rekke undergrunnsband, i hovedsak norske, få muligheten i løpet av den fire dager lange festivalen i slutten av juni.

Fixation har spilt på Tons of Rock før. (Mode Steinkjer)

Fixation og Cocktail Slippers

Stargazer fra Stavanger og The Clumps fra Bergen har allerede god fartstid like under det etablerte, mens de øvrige bandene de har offentliggjort for den nye scenen teller både unge nykommere som tenåringene i Archano fra Oslo, og band som har lang turnéerfaring, som Fixation og Little Stevens norske favorittband Cocktail Slippers.

– Det er så utrolig mange fete og spennende band. Det er alltid mange band vi har lyst å booke som vi ikke har plass til. Vi har og i mange år hatt en bandkonkurranse gående. Interessen er enorm og antall band som melder seg på øker år for år. Fokuset for The Storm er å slippe til mangfoldet. Det være seg pur unge band eller band som har jobbet beinhardt i årevis og viftet flagget for rock og metal, sier Kvåle.

Cocktail Slippers har hatt flere turneer i USA. Nå er de klare for Tons of Rock på hjemmebane. (NTB kultur)

Mange vil også huske Oslo-bandet Drakånis fra blant annet jobber på Bylarm og fra en stor reklamekampanje på Oslos T-baner, i et samarbeid der målet var å «breake» et helt ukjent band.

– Vi fokuserer på band med jenter/kvinner, spredning i sjanger, alder og geografi. Hovedfokuset er på Norge, men døren er alltid åpen for internasjonale band slik som det fantastiske svenske bandet Eternal Evil som vi har booket i år, sier Kvåle, som sier sjangerbredden alltid har vært stor i Tons of Rock.

Oslo-bandet Drakånis under showcasen til AKKS i Himmelen, på Bylarm 2024.. (Mode Steinkjer)

Machine Head og Dimmu Borgir

Festivalen samlet i jubileumsåret 2024 nærmere 150.000 publikummere på Ekebergsletta, fordelt over fire dager. Med det er Tons of Rock Norges største musikkfestival og kan skilte med å ha hatt band som Metallica, Iron Maiden og Guns N’ Roses på scenen etter at de flyttet fra Halden til Oslo. Neste år vil en dag være viet punk og beslektede sjangre, mens Kaizers Orchestra utgjør kontrasten til mer tradisjonelle Tons-band som Machine Head, Dimmu Borgir, Megadeth og Emperor. De mindre etablerte bandene på den nye scenen favner også bredt når det gjelder sjanger.

– Noen år et bredden større i toppen og andre år bredden større lenger nede på plakathierarkiet. Tons of Rock rommer rock, metal, heavy, punk og prog i alle sine herlige avarter og det er noe vi ønsker at The Storm Stage også skal presentere.

– Hva gjenstår på plakaten for neste års festival nå, og har festivalen flere headlinere som vil bli annonsert framover?

– Headlinere for 2025 er annonsert og responsen og salget har vært fantastisk. Nå er vi helt på oppløpssida på bookingen og vi slipper flere band i nær fremtid, melder Kvåle.

